Evde 23 Nisan heyecanı

23 Nisan 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmuyor.

Aileler kendi imkanlarıyla ve evde bulunan kırtasiye malzemeleriyle çocukları için 23 Nisan süslemeleri yaptılar.

Öğrenciler halk oyunları gösterilerinin evlerinde hazırladıkları video klibini paylaştı

Elazığ'da Şehit Önder Ortaokulu öğrencileri, halk oyunları gösterisini evlerinde hazırladıkları video kliple sergiledi.

Tedbirler kapsamında evlerinde kalan öğrenciler, daha önce hazırlıklarını yaptıkları halk oyunları gösterisinin görüntülerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda paylaşmak için harekete geçti.

Öğrenciler, evlerinde Türk bayraklarının önünde öğretmenleri ile video konferans ve WhatsApp'tan online yardım alarak hazırlık yaptı.

Öğrencilerin, yöresel kıyafetlerle sergiledikleri halk oyunlarının görüntüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında sosyal medyada paylaşıldı.

Minikler videoda "Evde kal." çağrısı da yaptı.

Çinli çocuklar "Face-Changing sanatı"yla Türk çocuklarının 23 Nisan bayramını kutladı

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından beri Beyoğlu ile kardeş şehir olan Chengdu'da yaşayan Çinli çocuklar, yöreye özgü Sichuan operasına ait özel Face-Changing sanatıyla çocuk bayramını kutladı.

Çinli çocukların hazırladıkları videoda, Türk çocuklara verdikleri mesaj şu şekilde:

"Virüs hepimizi karantiya aldı ama bu asla arkadaşlığımızı engelleyemeyecek. Zorlu kış geçti ve beklendiği üzere ılık bahar geldi. En içten şekilde inanıyoruz ki eninde sonunda COVID-19'a karşı verdiğimiz savaşı kalbimizdeki sevgi ve umutla kazanacağız. Birlikte çalıştığımız ve birbirimizi desteklediğimiz sürece dört gözle bir sonraki baharda çiçeklerin tam açtığı zaman sizinle Uluslararası Çocuk Bayramı'nı kutlamayı bekliyoruz. Mutlu çocuk bayramları, mutlu Türkiye."

Minikler, 23 Nisan'ı evlerinden online törenle kutladı

Ankara'da özel bir okulda okuyan 2. sınıf öğrencileri, sabahın erken saatlerinde okul üniformalarını giyerek sınıf öğretmenleri Funda Aslan Baran ile telekonferans yöntemiyle bağlantı kurdu.

Online kutlama töreni için evlerini kırmızı beyaz balonlar ve bayraklarla süsleyen çocuklar, kamera karşısında şiirler okudu, şarkılar söyledi.

Sınıf öğretmeni Funda Aslan Baran, yaptığı açıklamada, öğrencilerinden ayrı ilk kez 23 Nisan'ı kutladığını, bu nedenle içinin biraz buruk olduğunu belirtti.

Polislerden şehit çocuğuna 23 Nisan sürprizi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 3 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan polis memuru Ali Sevim'in oğlu Eyüphan Sevim'i ziyaret ederek Sevim'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve doğum gününü kutladı.

Çocuklar 2020 fidan dikti

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler başkanlığındaki ekipler, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, evde kalan çocukları ziyaret etti.

Artuklu ilçesindeki Küçükköy ve Çukuryurt mahallelerinde çocuklara tişört veren ekipler, onlara çeşitli ikramlarda bulundu. Ekipler, hediye ettikleri 2020 fidanı da çocuklarla birlikte toprakla buluşturdu.

Dinler, bu zor günlerde evlerinde kalan çocukları bir nebze de olsa mutlu etmek istediklerini kaydetti.