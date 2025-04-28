Evde paketleme vaadiyle dolandırıcılıkta şikayetler 33 bini aştı

Şikayetvar verilerine göre “evde ek iş” dolandırıcılığı şikayetleri 33 binin üzerine çıktı; kapora ve cayma bedeli talepleri mağduriyetleri artırıyor.

Şikayetlere göre dolandırıcılar, sahte ilanlarla kandırdıkları kullanıcılardan önce ortalama 550 TL kapora talep ediyor. Kapora sonrası “kargo ücreti”, “sigorta bedeli”, “vergi gideri” gibi gerekçelerle yeni ödemeler isteniyor. Ödemeyi reddeden kullanıcılar ise "cayma bedeli" tehdidiyle karşılaşıyor. Talep edilen cayma bedellerinin 15 bin TL’den başlayıp 300 bin TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor.

Bazı mağdurların şikayetlerinde, başvuru sırasında verilen T.C. kimlik numarası, adres ve IBAN bilgilerinin kötüye kullanıldığı, kimlik hırsızlığı vakalarının yaşandığı bildiriliyor. Şikayetvar verilerine göre mağduriyetlerin yüzde 60’ı ödeme talepleri, yüzde 15’i tehdit ve baskı, yüzde 10’u ise kimlik bilgilerinin kötüye kullanılmasıyla ilgili.

Dolandırıcıların yöntemi: Sahte sayfalar ve şahsi IBAN’lar

Şikayetvar’a ulaşan kullanıcı yorumlarına göre dolandırıcılar genellikle şu adımları izliyor:

* Instagram ve Facebook gibi platformlarda sahte ilanlar yayınlanıyor.

* WhatsApp üzerinden iletişime geçiliyor.

* Başvuru sahiplerinden şahsi IBAN’lara para transferi isteniyor.

* Para gönderildikten sonra iletişim kesiliyor veya yeni taleplerle baskı yapılıyor.

Kullanıcılar nelere dikkat etmeli?

Şikayetvar, kullanıcıların bu tür dolandırıcılıklardan korunması için şu uyarılarda bulundu:

* İşe başlamadan hiçbir işveren para talep etmez.

* Instagram ve WhatsApp üzerinden gelen iş tekliflerine temkinli yaklaşılmalı.

* Kimlik ve banka bilgileri paylaşılmadan önce şirketin e-Devlet, İŞKUR veya Ticaret Sicili üzerinden doğrulaması yapılmalı.

* Herhangi bir dolandırıcılık durumunda emniyet birimlerine ve bankaya derhal başvurulmalı.

