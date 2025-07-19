Eve düşen yıldırım yangın çıkardı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Başören'e ait 2 katlı evin çatı kısmında yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin üst katını ve çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evin ikinci katı ve çatısında büyük hasar oluştu. Ailenin ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.