Evim, binam depreme dayanıklı mı? e-Devlet, AFAD evin sağlamlığını nasıl öğrenebilirim? Sorgulama

İstanbulluların korkulu rüyası olan deprem bugün iyiden iyiye kendini hissettirdi. Büyük İstanbul depremi endişesi yaşayan yüz binler 6.2'lik depremle neye uğradığını şaşırdı. Şimdi vatandaşlar evlerine girmekten bir hayli çekiniyor. Sıklıkla "Evim, binam depreme dayanıklı mı?" sorusu geliyor.

EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?

Ev ve binannın durumunu e-devlet üzerinden yapılan sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz AFAD’ın e-devlet sistemi üzerinden yayınladığı “Deprem Riski Sorgulama” sekmesiyle evinizin depreme dayanıklı olup olmadığını sorgulamanız mümkündür.

E-devlet bilgileriniz ile AFAD’ın resmi internet adresine giriş yapın.

Türkiye deprem tehlike haritasının bulunduğu sayfaya girin.

Adres sorgulama linkine adres bilgilerinizi girin.

İl ve ilçenin yanı sıra mahalle ya da köy bilgilerinin tamamını eksiksiz bir şekilde sisteme girin ve çıkan ekrandan bilgi edinin.