Evinden Hint keneviri çıktı, 'Su döktüm büyüdü' dedi

Aydın'da İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbar edilen adresin bahçesi, önce drone'le havadan denetlendi. Daha sonra ekipler H.K. (42) ile S.K'nın (38) evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri evde ve bahçede boyları 2 metre olan 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. 10 suç kaydı bulunan H.K. ile 2 suç kaydı bulunan S.K. gözaltına alındı.

'Su döktüm büyüdü'

Operasyon kapsamında polis ekiplerinin eve girdiği sırada ev sahibi kadın "Tanımadığınız bir ev değil burası. Ben buraya yeni geçtim, bunlar burada ekiliydi zaten. Çıktı, su döktüm bu kadar büyüdü başka bir şey de yok. Evin sahibi benim, götürebilirsiniz beni" dedi.

Hint kenevirleri köklenip toplanarak emniyete götürülürken, şüphelilerin İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.