  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Evini yaktı, sosyal medyadan paylaştı
Takip Et

Evini yaktı, sosyal medyadan paylaştı

Bağcılar'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve evini ateşe verdiği anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli tutuklandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın sonrası evi kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Uğur Berat D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve evini kundakladığına ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan şüpheli, sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

Gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evini kundakladığı belirlenen şüpheli sokakta yangını izlerken polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.