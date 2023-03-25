Evini yaktı, sosyal medyadan paylaştı
Bağcılar'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve evini ateşe verdiği anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli tutuklandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın sonrası evi kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Uğur Berat D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve evini kundakladığına ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan şüpheli, sevk edildiği adli makamca tutuklandı.
Gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evini kundakladığı belirlenen şüpheli sokakta yangını izlerken polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.