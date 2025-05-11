Evlilik kredisine "çocuk" düzenlemesi: Doğum yapanın evlilik kredisi borcu silinecek

Genç çiftlere verilen faizsiz evlilik kredisinde çocuk sahibi olunması durumunda borcun silinmesini içeren bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Bursa’da katıldığı bir söyleşide devletin gençlere yönelik destek mekanizmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Efendioğlu, Aile ve Gençlik Bankası fonu kapsamında verilen evlilik kredisinin kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni bir düzenlemenin hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

Enerji gelirinden gençlere pay ayrılacak

Efendioğlu, devletin doğal gaz, petrol ve nükleer enerji üretiminden elde edeceği gelirlerin bir bölümünün Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla gençlere yönlendirileceğini belirterek, “Bu fonda toplanan kaynak ciddi oranda artıyor. İlk uygulama alanı faizsiz evlilik kredisi oldu. Şimdi çocuk teşvikiyle birlikte bu kredinin geri ödemesinden kısmen ya da tamamen feragat edilmesi gündemde” dedi.

Model: 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi

Halihazırda uygulamada olan evlilik kredisi modelinde, genç çiftlere faizsiz olarak verilen kredi için ilk iki yıl geri ödeme alınmıyor. Mevcut uygulamada krediye herhangi bir faiz ya da ilave yükümlülük eklenmiyor. Yeni düzenleme ile çocuk sahibi olan çiftlerin bu krediyi geri ödemekten muaf tutulmaları planlanıyor.