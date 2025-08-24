Evre Başak Clarke öldü mü? Evre Başak Clarke kimdir, neden öldü?

Özellikle hayvan portreleri ile tanınan sanatçı Evre Başak Clarke kansere yenik düştü. Sanatçının vefat haberini ailesi duyururken acı gelişmenin ardından bir kez daha "Evre Başak Clarke kimdir" sorusu gündem oldu.

Evre Başak Clarke kimdir?

1985 doğumlu Türk sanatçı Evre Başak Clarke, sanat yaşamını resim, dijital tasarım ve deneysel çalışmalara adayan bir isimdi. Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunu olan Clarke, özellikle hayvan portreleriyle tanındı.

İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan sanatçı, 2023 yılında Philip Clarke ile evlendi ve aynı yıl oğlu Oscar dünyaya geldi. Ancak kısa süre sonra metastatik bağırsak kanseri teşhisi aldı. Hastalığın karaciğer ve akciğerlere yayıldığını duyuran Clarke, doktorlarının kendisine yalnızca birkaç hafta ömür biçtiğini açıkladı.