"Evrensel Hizmet Fonu milyonlarca öğrenciye umut olabilir"

21 Eylül 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve çalışanın okulları, iş yerleri yerine zorunlu olarak eğitimlerine ve işlerine evlerinden devam ettiklerine dikkat çeken Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin önemli bir kısmının uzaktan eğitim imkânlarına sahip olmadığını söyledi.

Yine Türkiye'nin fiber altyapısının uzun vadede ne kadar süreceği belli olmayan bu duruma karşı nasıl bir performans sergileyeceğinin tam olarak bilinediğime işaret eden Teberci, "TELKODER üyeleri ve diğer tüm telekomünikasyon işletmecileri salgının başladığı Mart ayından bugüne vatandaşların kesintisiz haberleşmesini sağlayabilmek için özverili çalışmalarına devam etseler de 'fiber internet' başta olmak üzere teknolojik gereksinimlere sahip olmayan öğrenci ve ailelerinin uzaktan eğitim imkanına sahip olmaması önemli bir sorun olarak karışımızda duruyor." dedi.

"15 yıldır biriken Evrensel Hizmet Fonu önemli bir kaynak"

Evrensel Hizmet Kanunu’nun Türk Telekom’un özelleştirilmesiyle birlikte 2005 yılı Haziran ayında Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Halil Nadir Teberci, bugüne kadar toplanan evrensel hizmet gelirinin yaklaşık olarak 11 milyar TL olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Teberci, bu önemli kaynağın hem vatandaşlara hem de telekomünikasyon işletmecilerine bu süreçte önemli bir fayda sağlayacağına dikkat çekti.

"Evrensel Hizmet Fonu yaşadığımız bu olağanüstü günler için"

Mart ayından bugüne yaşanan salgın nedeniyle hem Türkiye'nin hem de dünyanın çeşitli zorlu süreçleri tecrübe ettiğini dile getiren Halil Nadir Teberci, salgının ne kadar süreceğine ilişkin belirsizliğin Türkiye'yi zora soktuğunu vurguladı.

Bu zorluklarla mücadele eden, öğrencilerin eğitiminin aksamamasını ve ekonominin çarklarının dönmesini sağlayan en önemli sektörlerden birinin telekomünikasyon olduğunu söyleyen Teberci, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin eğitiminin, vatandaşlarımızın haberleşme imkânlarının ve ülkemizin fiber altyapısının pandemi süresince olumsuz etkilenmemesi için telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin katkıları ile oluşturulan Evrensel Hizmet Fonu’nun kullanılması düşünülmeli. Bir bakıma bu gibi olağanüstü günler için düşünülmüş ve oluşturulmuş Evrensel Hizmet Fonu, uzaktan eğitim gören çocuklarımızın internete erişimlerinin sağlanması ve ülkemiz fiber altyapısının yaygınlaştırılması için kullanılmalı. TELKODER üyesi işletmeciler Evrensel Hizmet fonu kullanılarak öğrencilere internet erişimi sağlamaya hazır. Ayrıca, bu zor dönemde adeta ülkemiz için bel kemiği görevi gören telekomünikasyon sektörümüzün ayakta tutulması kritik bir önem taşıyor. Telekomünikasyon gibi lokomotif bir sektörde yaşanacak sıkıntılar tüm ekonomimizi derinden sarsabilir. TELKODER olarak yetkilileri bu çerçevede sorumluluk almaya davet ediyoruz.”

Evrensel Hizmet Fonu, Haziran 2005'te yürürlüğe girdi

Evrensel Hizmet Kanunu, Türk Telekom’un özelleştirmesi ile birlikte 2005 yılı Haziran ayında Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mer'i mevzuatın ilgili maddesine göre evrensel hizmetin gelirleri, BTK tarafından yapılan yetkilendirme ücretinin yüzde 2’si, Hazine payı ödemekle yükümlü olmayan işletmecilerin yıllık net satış hâsılatının yüzde 1’i, yetkilendirmiş işletmecilerin ödemekle yükümlü oldukları Hazine payın yüzde 10’u, BTK'nın işletmecilere verdiği idari para cezalarının yüzde 20'si gibi kalemlerden oluşuyor. Evrensel hizmet, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu’nun 2. maddesine göre, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de dâhil elektronik haberleşme hizmetleri” olarak tanımlanıyor.