EVSİD Başkanı Önder: İnsan kaynağımızı kaybetmemek için çalışıyoruz

07 Nisan 2020

Ceyhun KUBURLU

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, canlı yayında DÜNYA'nın sorularını yanıtladı.

Sektör olarak çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Burak Önder, “İlk vakanın çıkmasından önce çalışmalarımıza başladık. Tüm önlemleri aldık. Hem dezenfekte olarak hem de sosyal mesafe olarak bilgilendirmelerimizi yaptık. Çünkü Avrupa’daki ve Çin’deki gelişmeleri yakından takip ediyorduk. Sektör olarak 3 farklı senaryo üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu iyi, kötü ve orta senaryolar. Çünkü toz bulutu kalktığı gün işlerimizin artacağını düşünüyoruz. Okullar ve iş yerleri açılakacak. Bu yüzden de değerli insan kaynağımızı kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız” dedi.