Exxen nedir? Acun Ilıcalı Exxen'i duyurdu

24 Eylül 2020

TV8'i satın alarak medya patronu olan Acun Ilıcalı, bu kez dijital bir platform kurmak için çalışmalar yapıyor. Ilıcalı'nın Twitter'dan paylaştığı bilgiye göre; yeni kurulacak platformun adı Exxen olacak. Tıpkı Netflix'te olduğu gibi orijinal yapım dizi ve filmlerin yayınlanacağı platformda farklı yarışma programları da izleyicilerle buluşacak.

Netflix'in Türkiye'nin de içinde olduğu bazı ülkelerde problemler yaşarken, Acun Ilıcalı Türkiye'de Exxen'i hayata geçirerek önemli bir adım atacak.

2013'de MNG Holding'ten TV8'i, ardından ise yine aynı gruptan MNG Shopping TV kanalını satın alan Acun Ilıcalı, bu kanallarla kayde değer bir reyting başarısı elde etmişti.

Twitter'dan açıkladı

Yeni dijital platform Exxen'i Twitter'dan duyuran Ilıcalı, "Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz." dedi.

Exxen ismini Ali Taran buldu

Platformun ismini Ali Taran'ın bulduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.