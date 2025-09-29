Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir?

Enflasyon rakamları için nefesler tutuldu. Türkiye İstatistik Kurumu verileri çok yakın zamanda açıklayacak. Aylık enflasyonun yine artış göstereceği tahmin edilirken oranların açıklanacağı tarih sıkça araştırılıyor. İşte "Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...

Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. TÜİK oranları saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.

Ekonomistlerin eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentileri belli oldu. Aylık bazda medyan tahmin yüzde 2,50 olurken, ortalama tahmin yüzde 2,48 olarak kaydedildi. Ankete katılan uzmanların öngördüğü aylık artış aralığı ise yüzde 2,10 ile yüzde 2,84 arasında değişti.

Yıllık bazda TÜFE için medyan tahmin yüzde 32,38, ortalama tahmin ise yüzde 32,32 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık artış beklentileri yüzde 31,91 ile yüzde 32,78 bandında yer aldı.