Eylül Tumbar’ın amcası Balıkesir depreminde hayatını kaybetti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, 10 binanın çöktüğü ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Depremde, ünlü oyuncu Eylül Tumbar’ın akrabalarının da enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Tumbar, amcası Nihat Önbaş ve yengesi Hamide Önbaş’ın enkaz altında olduğunu sosyal medya üzerinden duyurmuş, yardım çağrısında bulunmuştu. Ardından, yengesi Hamide Önbaş’ın sağ olarak enkazdan çıkarıldığını müjdeleyen Tumbar, amcasından ise hala haber alamadığını belirtmişti.

Geçtiğimiz dakikalarda ise acı bir gelişme yaşandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, depremde hayatını kaybeden bir kişinin olduğunu açıkladı. Yapılan açıklama sonrası, hayatını kaybeden kişinin Eylül Tumbar’ın amcası Nihat Önbaş olduğu öğrenildi.

Eylül Tumbar kimdir?

Eylül Tumbar, 19 Ağustos 2002'de İzmir'de doğdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nden mezun olan Tumbar, oyunculuk kariyerine Netflix yapımı "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" dizisiyle başladı. TRT 1’in yeni yapımı "Kendi Düşen Ağlamaz"da Alize karakterini canlandırarak dikkat çekmişti.