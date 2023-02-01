EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak sorusunun cevabını Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'yle ilgili merak edilen EYT'de ilk maaş ne zaman yatırılacak sorusuna da yanıt verdi.

EYT'de ilk maaş ne zaman?

EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis’e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz

Tartışmalı adaylığıyla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Erdoğan, "Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır" diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye Yüzyılı bir vizyon meselesidir. Varsın birileri masa başı kurgulanmış kampanyalarla göz boyamaya çalışsın. Biz inşallah yeni zaferlere başarılarla ulaşacağız. Türkiye Yüzyılı Türkiye'nin elde etiği güç ve birikimiyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağının adıdır.

'Yeter Söz Milletindir' sloganı

Bunlar da utanma yok. Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Kendileriyle çelişmek muhalefetin her zamanki hali. Bu Slogan CHP'ye isyanın nişanesidir. Bugün millet iradesine sahip çıkan AK Parti Cumhur ittifakıdır.

Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygı duymayı öğrenin. Bunlar milli değil gayrımilli. Benim milletim sana inanmaz ki, Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes'i ipe götürdünüz. Bunun sorumlusu sizsiniz. Batıdan aferin almanın peşindeler. Biz de CHP zihniyetine 'Yeter Söz Milletindir' diyoruz. Eser söz konusu olduğunda yetmez diyoruz.

Altılı masaya eleştiri

Gelin biz bunlara 7'li masa diyelim. 6 deyince eksik oluyor. Malum parti masanın altında. Biz seçim tarihini açıklayarak, rahatlarını bozduk. Toplanıp toplanıp bunlar dağılıyordu. Seçim tarihi vermesek aday çıkaracakları yoktu. Aday açıklama tarihinde bile belirsizlik var. Biri '13 Şubat'ta açıklayacağız' diyor biri 'Planımız yok' diyor. Siz birbirinize güvenmiyorken, millet size nasıl güvensin. 7'sinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Yıpranır diye açıklamıyorlarmış. Bu nasıl iş. Adayın yıpranacağından korktuğunuz için açıklayamazken, biz Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz. Bu yola çıkan tabi ki yıpranacak. Yorulmadık yorulmuyoruz, yıpranmadık yıpranmıyoruz.

Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor

Bunların hiçbirisinin Anayasa'nın 101'inde veya diğer maddelerinde yeri yok. Biz bu güne kadar bu adımları atarken bunların aklı neredeydi? O zamanlar bunu hiç konuşmadılar şimdi konuşuyorlar. Çünkü çıkaracakları adayın seçilme şansı olmadığını görüyorlar. Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız. Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır.

Cumhur İttifakı genişleyecek mi?

Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı asla pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İnandığımız değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz. Bu anlamada yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. Yarın da inşallah Devlet Bey'i evinde ziyaret edeceğim.