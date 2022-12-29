EYT'li vatandaşlar SGK önünde yoğunluk oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayısını öğrenmek isteyenler sabah erken saatlerinde SGK binaları önünde kuyruk oluşturdu.

İstanbul

Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar, ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezleri önünde sıraya girdi. Polis ekipleri de yoğunluğun yaşandığı ilçelerdeki SGK binalarının önünde güvenlik önlemi aldı.

Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvuran vatandaşlar, bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar bahçedeki masalarda, bankların üzerinde, arabaların cam ve kaportalarında borçlanma dilekçe formlarını doldurdu.

EYT düzenlemesinden yararlanmak için doldurduğu talep formunu SGK'ye veren 46 yaşındaki Emrah Seven, "Piyango oldu benim için. Reis'ten Allah razı olsun. Bu bizim hakkımızdı zaten." dedi.

Askerlik borçlanması için form dolduran Bedir Gürbüz, "Uzun zamandır bekliyorduk, Reis'ten bekliyorduk. Bakalım ne olacak? İnsanlarımıza hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

SGK binası önünde bekleyen Yücel Çeştepe de yoğunluktan yakındı. Çeştepe, EYT'lilerin yıllardır seslerini duyurmaya çalıştığını dile getirdi.

Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi önünde sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar, işlemlerini yaptırmak için bina önünde sıraya girdi.

Kuyrukta bekleyen Mahmut Dönmez, "Hayırlısıyla 7,5 yıl kadar erken emekli olacağım. Biraz gün eksiğim var, askerlik borçlanması yapacağım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Doğum borçlanması yapmak isteyen Semra Şahin de "Sabah 08.30'dan beri kuyruktayız. Emekliliğe bir yılım kaldı. Onu ödemek için buradayım. Çok mutluyum." diye konuştu.

İzmir

İzmir'in Konak ilçesinde sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, görevlilere borçlanma ve emeklilikle ilgili sorular sordu, bazıları da dilekçe verdi.

İsmail Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlik borçlanmasını sormak için geldiğini belirterek, "Benim sigorta girişim 1993, askerlik borçlanması yapıp 5 bin gün üzerinden emekli olabilecek miyim? Zam gelmeden bu borçlanmayı halletmek istedim. Dilekçemi verdim. Emeklilikte yaş sorununun kalkması güzel oldu. Hayırlısı olsun. İnsanlar mağdur olmadı." diye konuştu.

Doğum borçlanması için dilekçe veren Esin Tuna da "Borçlanacağız ve ödeyeceğiz. İnşallah emekli olmak istiyoruz. Sabah 07.30'da geldim. Hem içeride hem dışarıda kuyruk var, herkes bekliyor. Emeklilikle ilgili karar bizi mutlu etti. Sonuçta vatandaşın işine yaradı, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bursa

Bursa'da SGK İl Müdürlüğü önünde kuyrukta bekleyenlerden 51 yaşındaki Fatih Özkara, AA muhabirine, 4 bin 850 prim gününün bulunduğunu, eksik günleri için başvuru yapmak için geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan'daki çalışmasına ilişkin dilekçeyi verince 5 bin güne ulaşacağını belirten Özkara, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı güzel bir haberden sonra buraya geldik. Zaten askerliğimi ödemiştim. Benim imkansızdı, Bağ-Kur'dan sonra 3,5 yıl sigortalı olma şartına takılıyordum. Şimdi Allah'a şükür emekli olduk gibi bir şey. Çünkü 150 gün yurt dışı borçlanmam var." diye konuştu.

48 yaşındaki Köksal Aksoy da sigorta başlangıcının 1997 yılı olduğu bilgisini vererek, askerlik borçlanmasıyla prim günlerini dolayısıyla emekli maaşını biraz daha artırmak için geldiğini aktardı.

Eskişehir

SGK Eskişehir İl Müdürlüğüne dilekçe vermeye gelen 42 yaşındaki Selda Yıldız, EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin umudunun olmadığını ancak Erdoğan'ın açıkladığı kararla mutlu olduğunu anlattı.

Borçlanma için bir ay önce de kuruma geldiğini ancak EYT çıkmaz düşüncesiyle vazgeçtiğini aktaran Yıldız, "O zaman borçlanmamıştım. Şimdi karar çıkınca bu sırayı çekmek zorundayız. İnşallah da yetişiriz." ifadesini kullandı.

Rahmi Şahin ise 8 yıldır beklediği emekliliğe kavuşacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Er de olsa geç de olsa gelecek. Sigorta başlangıcım 1989. Prim günüm 8 bin 577. Başvurumuzu yapacağız." dedi.

43 yaşındaki Ayşegül Üstünbaş, EYT düzenlemesinde yaş sınırı konulmamasını özellikle çalışamayan çocuklu kadınlar için faydalı olacağını vurguladı.

42 yaşındaki Haldun Bayrak da e-devlet sisteminde yoğunluk olduğunu dile getirerek, "Sabahın erken saatlerinden itibaren soğuk havaya rağmen bekliyoruz. Giriş yapamadık. Yapacak bir şey yok. 1997 yılı sigorta girişliyim. Günüm dolu, sadece bu kararı bekliyorduk. Biraz geç bir karar ama hakkımızda hayırlısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir

SGK Balıkesir İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, EYT düzenlemesiyle emekli olabilmeleri için başvuru sürecine ilişkin yapmaları gerekenleri öğrendi.

Maden işçisi Kamil Demirel, emekli olmayı heyecanla beklediğini anlatarak, karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çanakkale

SGK Çanakkale İl Müdürlüğüne dilekçe veren Özcan Örs, uzun yıllardır emeklilik için beklediğini belirtti.

Kendilerine bu hakkı sağlayanlara teşekkür eden Örs, "Bu zaten bizim hakkımızdı. Ben 1996'da işe başladım. Bu sonucu uzun süre bekledik. Şu anda bilgi almak için buraya geldik. Ben Bağ-Kur girişliyim. 9 bin gün üzerinden işlem yapacağım. Askerlik borçlanması falan da yapılacak. Süreç ocak ayında tamamen net olacak." dedi.

Ahmet Tutuk ise heyecanla bekledikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını televizyondan izlediklerini anlattı.

EYT'nin çözüleceği umudunu hiç kaybetmediklerini vurgulayan Tutuk, "Nihayetinde sorunumuz çözüldü. Ben normalde 2027'de emekli olacaktım. Olumlu bir gelişme oldu. Olması da lazımdı zaten. Mutluyuz." diye konuştu.

Yalova

SGK Yalova İl Müdürlüğü önünde bekleyen Adnan Sayılır, 43 yaşındaki eşinin işlemleri için kuruma geldiğini söyleyerek, EYT düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sabah erken saatlerde kuruma geldiğini bildiren Ahmet Can ise "Askerlik borçlanması başvurusunu yaptık. Allah'ın izniyle bekleyip bakacağız. Herkes için çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kırklareli

Kırklareli SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, buradaki görevlilerden EYT kapsamı, pirim sayıları ve çalışma süreleri gibi konularda bilgi aldı.

Görevlilerden bilgi alan kent sakinlerinden Cafer Atakan, EYT düzenlemesinin kendisini ve ailesini çok sevindirdiğini söyledi.

Uzun zamandır bu düzenlemeyi beklediklerini belirten Atakan, "Her şey için teşekkür ederiz. Eşimle geldik çok mutluyuz. Akşam çok rahat uyuduk." dedi.

Cevdet Kahraman, uzun zamandır hayalini kurduğu emeklilik için başvuru hazırlığı yaptığını ifade etti.

Tekirdağ ve Edirne

Tekirdağ SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. EYT düzenlemesinde merak ettikleri konular hakkında görevlilerden bilgi alan vatandaşlar, eksiklerini tamamlamak için hazırlık yaptı.

Emek Akbaş, AA muhabirine, düzenlemeyi çok uzun süredir beklediğini belirterek, "Bu sevinci yaşattığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu düzenlemeyi hep bekliyorduk. Çok sevinçliyiz. Düzenlemeden faydalanabilecek miyiz diye bilgi aldık. 5-6 senedir bu düzenlemeyi bekliyordum. Ailece hep sabırla bekledik." dedi.

Edirne SGK İl Müdürlüğü önünde de yoğunluk oluştu.

Kuruma gelerek düzenleme hakkında bilgi alan Hacı Cürebal, uzun süredir EYT düzenlemesini beklediğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından mutlu olduk. Bugün eksik pirim günlerimizi tamamlamak için buraya geldik." dedi.

Ümit Ülger ise 1990 yılından bu yana çalışma hayatında olduğunu söyledi.

Uzun süredir EYT düzenlemesini beklediğini aktaran Ülger, "Eksik pirim gün sayılarımı öğrenip tamamlamak için geldim. 2023'te inşallah hayatıma emekli olarak devam ederim." diye konuştu.

Sakarya ve Düzce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanmasını yapmak isteyenler, erken saatlerde Sakarya SGK İl Müdürlüğü'ne gelmeye başladı.

Prim günlerini doldurmak isteyenler, borçlanma talep dilekçesini görevlilere verdi. Düzce'de de özellikle askerlik borçlanmasını yapmak isteyenler, sabah erken saatlerde SGK İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu.

EYT düzenlemesiyle emekli olabilmeleri için başvuru sürecine ilişkin yapmaları gerekenleri öğrenen vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri

Kayseri'de Talas Bulvarı'ndaki SGK binasına gelen vatandaşlara görevliler yardımcı oldu. Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar ilgili bölümlerde sıraya girdi.

EYT'den yararlanan 44 yaşındaki Mustafa Çağlar, kararı sevinçle karşıladığını belirterek, "Allah razı olsun çıkaranlardan. Askerlik borçlanması için buraya geldim." dedi.

46 yaşındaki Ahmet Seyitoğlu ise "Yaşa takılanların içindeyim. Bu habere gerçekten çok sevindim, mutlu oldum. Bugün askerlik yapılandırması için geldim, onu da yatırınca emekli olacağım inşallah." diye konuştu.

Cumhurbaşkanının açıklamasını beklediğini aktaran Sedat Yücel de "Haberi alınca mutlu olduk, herkes için hayırlı olsun." dedi.

Yozgat

Yozgat'ta EYT'liler mesai saatinin başlamasıyla SGK binasına gelerek şartlarının uyup uymadığını öğrenmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar da eksik pirim günlerini tamamlamak için askerlik borçlanması işlemi yaptırdı.

Hamza Mermerkaya, düzenlemeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Atila Ertuğrul da bugünün EYT'lilerin bayram günü olduğunu söyledi.

Niğde

Niğde'de SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar emeklilik durumunu öğrenmeye çalıştı, eksik prim günlerini tamamlamak için askerlik borçlanmasını ödedi.

Abbas Kiper, EYT'den yararlanabileceği için mutlu olduğunu belirterek, "Allah razı olsun devletimizden, Cumhurbaşkanımız Erdoğan sağ olsun. Herkese güzel bir yılbaşı hediyesi oldu." dedi.

Yakup Beşer de emekliliğin güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de sabah saatlerinde SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vererek yetkililerden bilgi aldı.

EYT'den yararlanan vatandaşlardan 55 yaşındaki Zeki Durukan, "Bize bu fırsatı verdiği için öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere çok teşekkür ederiz. Şimdiden yeni yıllarını da kutlarım. Biz esnafız ve borçlanacağız. Bu borçların vadesi biraz uzun olursa daha iyi olur. Bugün askerlik borçlanmasını yaptık. Evraklarla ilgili işlemleri gerçekleştirdik." dedi.

53 yaşındaki Sadık Terzi de Cumhurbaşkanının EYT ile ilgili açıklamasının ardından SGK İl Müdürlüğüne geldiğini belirterek, daha yasalaşmadığı için borçlanma haricinde bir işlem yapmadıklarını kaydetti.

Nevşehir

Nevşehir SGK İl Müdürlüğünde de yoğun mesai yaşandı.

İl merkezi ile belde ve köylerden gelen çok sayıda vatandaş, SGK prim dokümanlarını kontrol etmek için başvuruda bulundu.

Başvuru yapanlardan Erol Güven, uzun süredir bu kararı beklediklerini, yapılan açıklamanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Henüz kanun çıkmadı ama eksik prim günleri konusunda borçlanmak için dilekçemizi verdik." diye konuştu.

Hüseyin Sertkaya da yoğunluktan dolayı sistemin cevap vermekte zorlandığını ancak dilekçesini verdiğini ifade ederek, "EYT'nin çıkmasını bekliyorduk. Allah razı olsun çıkan karardan memnunuz. Askerlik borçlanmasını yapıp emekli olacağız." şeklinde konuştu.

Sivas

Sivas'ta da EYT'den yararlanan vatandaşlar SGK İl Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.

EYT kapsamından yararlanıp SGK prim dokümanlarını kontrol etmek için başvuruda bulunan vatandaşlardan Nadir Topçu ile Bekir Özdal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

SGK İl Müdürü Muhammed İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından EYT'nin kanunlaşıp yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Sigortalılarımıza şunu belirtmek istiyorum, özellikle Meclis'e gelip kanunlaşıp Cumhurbaşkanımızın onayına çıkmadan önce EYT kapsamına girenlerin şu an için emeklilik müracaatlarını yapmasına gerek yok. Kanunlaştıktan, yasa onaylandıktan sonra emekliliğe müracaat etmeleri halinde bunu değerlendirip emeklilik işlemlerini yapacağız. Bu yoğunlukla karşılaşmak istemiyorlarsa e-Devlet üzerinden de SGK ile ilgili bir çok işlemi yapabilirler. Burada ayrıca vatandaşlarımızın memnuniyetini görüyoruz. Dört gözle EYT'yi bekliyorlardı."

Gaziantep

SGK Gaziantep İl Müdürlüğüne gelen 45 yaşındaki Sinan Çeliktürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı karardan memnun olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz, çok mutluyuz. 3 yıldır bekliyordum. Çok sevinçliyim." dedi.

Atilla Sağır da "Çok sevindim, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Yaklaşık 8 yıldır bekliyordum. Kısmet bugüneymiş." diye konuştu.

Şanlıurfa

SGK Şanlıurfa İl Müdürlüğüne başvuruda bulunan Cuma Demir, alınan karardan çok mutlu olduklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Birçok insan bu düzenlemeyi bekliyordu. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkes gelip durumunu öğrenmek için müracaat ediyor. Hayırlı olsun."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da EYT ilgili açıklamanın ardından SGK İl Müdürlüğünde yoğunluk oluştu.

İşlem yaptırmak isteyen yaklaşık 2 bin kişi ilgili birimlere yönlendirildi.

EYT'li Yunus Kaman, "5 çocuk babasıyım, ailecek çok mutlu olduk ve sevindik. 86 yaşında bir annem var, o da çok sevindi, teşekkür ederim." dedi.

Birruh Kısakürek, EYT ile ilgili düzenleme sonrasında yaklaşık bir yıl daha çalışması durumunda emekliliği hak edeceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Malatya

Malatya'da SGK İl Müdürlüğüne başvuran 52 yaşındaki İlhan Durdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından sabah ilk işinin emeklilik işlemlerini yaptırmak olduğunu belirtti.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edeceğini anlatan Durdu, "Sevinçliyiz emeğimizin karşılığını aldık, onca yıl prim ödedik. Normalde 2018 yılında emekli olacaktım, yaşı bekledim. Dilekçemi vereceğim için sevinçliyim, primlerimi zamanında ödemenin mutluluğunu da yaşıyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Adıyaman

Adıyaman'da EYT açıklamasının ardından SGK İl Müdürlüğünde yoğunluk yaşandı.

SGK İl Müdürü Fuat Tekin, vatandaşların borçlanma başvurularını yaptığını belirterek, "Personelimiz yoğun olarak talepleri alıyorlar ve vatandaşların hızlıca taleplerini değerlendiriyorlar." dedi.

Vatandaşlardan Hüseyin Toktaş ise yetkililere teşekkür etti.

Kilis

EYT açıklamasının ardından SGK Kilis İl Müdürlüğüne başvuran 44 yaşındaki Muhittin Uyguner, yaklaşık 27 yıldan beri gıda sektöründe çalıştığını söyledi.

Eski hakların verilmesinden çok mutlu olduğunu dile getiren Uyguner, "Bizim sektörde 55-60 yaşına kadar çalışmak oldukça güç. O yüzden bizim için çok güzel bir avantaj oldu. Yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür hükümet eski hakkımızı yine tanıdı. Sadece ben değil 2 milyon 250 bin kişi bugün Türkiye'de bayram havasında." ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki Mehmet Kanat da çok sevinçli ve mutlu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Samsun

46 yaşındaki Birol Bıdık, EYT kararını uzun zamandır beklediğini dile getirerek, "Çok heyecanlıyım. 6 ay öncesinde emekliliğimi 10 yıl olarak hesaplıyordum. Bu bize piyango gibi oldu." dedi.

51 yaşındaki Kibar Sözen, kararın vatandaşa sunulan bir güzellik olduğunu vurgulayarak, askerlik dönemi hariç 7 bin 890 prim günü bulunduğunu ifade etti.

Kastamonu

Kastamonu'da da prim gün sayısını öğrenmek isteyenler, sabah erken saatlerinden itibaren kent merkezindeki SGK binası önüne geldi.

Sıranın kendisine gelmesini bekleyen vatandaşlar, görevlilere borçlanma ve emeklilikle ilgili sorular sordu.

Sıra bekleyenlerden Harun Haliloğlu, eşinin emeklilik durumunu öğrenmek için geldiğini belirterek, "Devletin yaş sınırını kaldırması iyi bir şey. Karar bizi mutlu etti." diye konuştu.

Ali Sami Tuğlu, EYT kararıyla ilgili detayları öğrenmek için geldiğini anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan memnun kaldım. Detayları öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu önünde bekliyoruz." diye konuştu.

Mustafa Yıldırım, Taşköprü ilçesinden geldiğini aktararak, "1997'de işe girdim. İşe girdiğimde 16 yaşındaydım. Sigorta girişi olarak 18 yaş mı baz alınacak, öğrenmek için sıra bekliyorum." dedi.

Tokat

Tokat'ta da vatandaşlar, EYT ile ilgili kararın detaylarını öğrenmek için SGK binası önünde sıra oluşturarak, görevlilere sorular sordu.

Bazı vatandaşlar, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde davul çalarak kararı kutladı.