EYT'liler için muhalefete çağrı!

13 Ekim 2020

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hükümetin atacağı adımları merakla takip ederken, seslerini duyurmak için mücadeleye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar Marmara Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, Fox Tv'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk oldu.

Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, muhalefete çağrıda bulunarak EYT'liler için açık oturum yapılmasını ve bu oturuma bazı iktidar yetkililerinin de katılmasını istedi.

5 milyondan fazla EYT mağduru olduğunun altını çizen Gönül Boran Özüpak, "Erken emeklilik algısı ile günü gelmemiş, vaktinden önce emeklilik hakkı isteniyor algısı oluşturuyor. 28 yıldır çalışma hayatı içerisinde olmuş, hizmet etmiş bir topluluğuz. Asla erken emeklilik istemiyoruz. Gün-prim sayısını doldurduk. 'Hayır sen yaşlısın' diyen işveren ile 'Hayır sen gençsin' diyen devlet arasında kalıyoruz. 47 yaşındayım. 5 bin 525 gün istenirlen 1* bin 90 gün ile daha hala bir buçuk yıl bekleyeceğim. Anayasal hakkımızdan mağdur ettiler. Eşitlik ilkesi maalesef ihlal edildi. 46 yaşında emeklilik olmaz diye kendileri için demediler. İnsanca yaşayabilecek maaş bağlasınlar. Kimse ikinci işte çalışmak istemez." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerine de çağrı yapan EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT'liler için açık oturum yapılmasını istedi. Boran Özüpak gerçekleştirilen açık oturuma muhalefetin dışında iktidardan da bazı yetkililerin katılmasını istedi.