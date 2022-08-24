EYT'lilere müjde açıklama! EYT çalışması TBMM'ye gelecek

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hükümetin bu konuda yapacakları çalışmaları ve açıklamalarını yakından takip ediyor. Yıllardır hak arayışlarını sürdüren ve hükümet tarafının bir adım atmasını bekleyen EYT'liler, seçim dönemi yaklaşırken partilerin ilgi odağına yerleşmiş durumda.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'liler konusunda bir çalışma olmayacağını açıklamasına rağmen son dönemde AK Parti'de EYT'liler için çalışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilere dair çalışmanın yıl sonunda TBMM'ye geleceğini söyledi.

EYT'liler konusunda konuşan Bakan Bilgin, “Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur.” ifadelerini kullandı.

İlk konularının sözleşmeli çalışanlar olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Sözleşmeliler ilk konumuz. Bunu bitirmek üzereyiz. İlgili çalışma grubunun çalışmasını tamamlamasının ardından konuyu sosyal taraflarla değerlendireceğiz. Eylül ayının ilk haftası bu tamamlanır. Sonrasında kamuoyuna yansır. Sonra geçici işçileri hemen çözeceğiz. Ondan sonra da taşeron işçilerin durumunu ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Hollanda, Almanya gibi modellerin söz konusu olmadığını belirten Bilgin, sadece bir EYT formülü olduğunu belirtti. Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" diye konuştu.