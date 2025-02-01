Eyüpsultan'da aile faciası! Cinnet getiren çocuk annesi, babası, kardeşi ve babaannesini öldürdü

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda, 18 yaşından küçük B.Y. isimli genç, cinnet getirerek aynı evde yaşadığı ailesini katletti. Olay, Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak’taki bir apartmanda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve giren ekipler, 43 yaşındaki Mehmet Yenigün, eşi 42 yaşındaki Aysun Yenigün, kızları 13 yaşındaki Zilan Yenigün ve 71 yaşındaki babaanne Fatma İnce’yi silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Yapılan incelemeler sonucunda cinayetlerin failinin evin oğlu B.Y. olduğu belirlendi.

Olayın ardından firar eden B.Y., polis ekiplerinin teknik takip çalışmaları sonucu Bursa’da yakalandı. Gencin, polis ekiplerini gördüğünde herhangi bir direnç göstermeden teslim olduğu ve işlediği cinayetleri itiraf ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden aile bireylerinin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakınları, cenazeler çıkarılırken büyük bir üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.