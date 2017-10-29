Eyüpsultan'da çifte eylem

29 Ekim 2017

Eyüpsultan Belediyesi'nin, başıboş sokak hayvanlarının toplatılarak rehabilite edilmesi amacıyla başlattığı projeye destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Ellerinde pankartlarla çocuklarıyla Kemerburgaz meydanında toplanan vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesinin yürüttüğü projeye destek verdi. Kemerburgaz’da bulunan sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Sevda Ulutaş, sokak köpeklerinin saldırganlığı sebebiyle çocukların sokakta gezemez duruma geldiğini ve velileri olmadan okula dahi gidemediklerini söyledi.

Sokak köpeklerinin her sokakta ve caddede sürüler halinde çete edasıyla dolaştığını aktaran Ulutaş, köpeklerin sadece insanlara değil ormanlık alandaki yabani hayvanlara da saldırdığını ve her gün karacaların parçalanmış bedenlerini gördüklerini kaydetti.

Ulutaş, “Kimse Kemerburgaz halkından daha hayvan sever değildir. Bizler tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan insanlarız. Ortalıkta yaygara koparanlar hayvan sever değil sadece köpek severdir. Sokaklarımızda kedi kalmadı, sokakta fareler cirit atıyor." dedi.

Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Gürkan Yılmaz ise başıboş dolaşan sokak köpeklerinin vatandaşlara ve çevreye büyük zarar verdiğini söyledi.

Sokak köpeklerinin rehabilite edilmesi çalışmalarına destek verdiği için bazılarının hakkında karalama kampanyası yürüttüğünü öne süren Yılmaz, Kemerburgaz’daki lüks sitelerde güvenlik riski olmadan yaşayanların bölge halkının sorunlarına duyarsız olduğunu ifade etti.

Uygulamaya tepki gösterildi

Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi binası önünde toplanan bir grup, ''Bu dünya hepimizin yaşam hakkına saygı'', ''Sokaktaki can dostlarımıza dokunma'', ''Vicdanı olanlar yaşananlara göz yummayın'', ''Allah'ın dilsiz kullarına dokunma'' gibi pankart ve dövizlerle sokak hayvanlarının belediye ekipleri tarafından toplatılması uygulamasına tepki gösterdi.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Av. Yasemin Babayiğit, hayvanların hangi koşullarda, nasıl toplatılacağının yasalarla belirlendiğine işaret ederek, tepkiye konu uygulamada düzenlemelere riayet edilmediğini savundu.

Basın açıklaması sırasında polis ekipleri belediye önünde önlem aldı. Açıklamanın ardından grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: AA