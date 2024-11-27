Eyüpsultan’da ilginç borç tahsilatı: Belediye, alacaklıya yüzyıllık tarihi mezarlığı teklif etti

Eyüpsultan Belediyesi, matbaa işlerini üstlenen bir şirkete olan yaklaşık 4 milyon lira borcunu ödeyemeyince dikkat çekici bir teklifle gündeme geldi. Şirket sahibi, belediyenin alacağına karşılık tarihi mezarların bulunduğu bir mezarlığı önerdiğini belirtti.

Şirket sahibi, Eyüpsultan Belediyesi’ne 29 Aralık 2023 tarihinde teslim edilen işlerin karşılığı olarak ödeme beklediğini, ancak bu ödeme yapılmayınca yasal yollara başvurmak zorunda kaldığını ifade etti.

Borca karşılık gösterilen arazinin mezarlık olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını dile getiren Kurt, “Bu mezarlığı icraya verip satabilirsiniz, tahsilatı bu şekilde yapabilirsiniz” denildiğini aktardı.

"Tarihi mezarlıkları ne yapacağım?"

Şirket sahibi, yaklaşık 1 aydır borcun tahsili için belediye ile görüştüğünü ancak bir çözüm sunulmadığını söyledi. “Mezarlıkta yüzyıllık mezarlar var. Bunu satabilecek olsam bile, mezarları ne yapacağım? Tahliye talebinde bulunmam gerekiyor, ama mezarları nasıl kaldıracağım? Halktan büyük tepki alabiliriz. Belediyenin buna bir çözüm üretmesi gerekiyor” dedi.

“Belediyenin başka mal varlığı varken sadece mezarlık gösterildi”

Eyüpsultan Belediyesi’nin mal varlığı beyanında yalnızca bu mezarlığı sunduğunu belirten Şirket sahibi, “Belediyenin çok fazla mal varlığı olmasına rağmen bana sadece bu tarihi mezarlığı önerdiler. Şimdi icra süreci başlatacağım ama bu durumun çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.