ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
25 °C

Eyüpsultan'daki orman yangını söndürüldü

Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Eyüpsultan'daki orman yangını söndürüldü
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın atış poligonu yanındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri ile itfaiye görevlilerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap