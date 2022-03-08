Ezber bozan kadınlar kürsüde

DÜNYA Gazetesi, iş dünyasının ve sivil toplumun lider kadınlarını taçlandırmaya bu yıl da devam etti. Türkiye’nin Lider Kadınları Ödülleri’nde, 16 kategoride 19 ödül sahiplerini bulurken, girişimleri, yönetimdeki liderlikleri ve geliştirdikleri projeleriyle sektörlerinde fark yaratan kadınlar ve şirketler kürsüye çıktı. Aynı zamanda eğitimde ve sivil toplum örgütlerinde cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarıyla değer karatan kurumlar da ödüllendirildi. Ödül alan kadın liderler, kurumlar ve ödüle değer görülen projeler şu şekilde:

YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ: RİNA ONUR ŞİRİNOĞLU / SERİ GİRİŞİMCİ

● Türkiye ve Orta Doğu bölgelerinin lider oyun şirketi Peak Games ve Hemenkiralik. com kurucu ortaklarından Şirinoğlu, 17 yaşında Harward Üniversitesi’ne kabul edildi. Kurucularından olduğu Peak Games bugün 30 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcısı ile dünyanın en çok aktif kullanıcısı olan oyun şirketlerinden biri. Ödül töreninde konuşan Şirinoğlu, “Özelikle teknoloji ve oyun sektörleri dünyada çok erkek egemen sektörler. Oyun sektörünün sadece yüzde 6-7’si kadın. Bizde ise bu oran yüzde 36, hedefimiz bunu yüzde 50’ye çıkarmak” dedi.

YÖNETİM KATINA YÖN VEREN KADIN ÖDÜLÜ: EBRU DİLDAR EDİN/ GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ BAŞKANI

● BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın iş dünyasına rehberlik etmesi gerektiği konusunda uzun yıllardır çok önemli çalışmalara liderlik eden Ebru Dildar Edin, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nde liderlik ettiği çalışmaların yanı sıra, kendi çalıştığı kurum olan GarantiBBVA’da sürdürülebilirlik konusunun yönetim katının önceliği olarak benimsenmesine öncülük etti. Edin, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ancak hep beraber hareket ederek mümkün. Türkiye’nin iklim mücadelesine bir kadın lider olarak destek vermekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

ROTA ÇİZEN KADIN CEO ÖDÜLÜ: SENUR AKIN BİÇER / ARNİCA CEO’SU

● Henüz 14-15 yaşlarında babasıyla fabrikada çalışmaya başlayan Biçer'in, liseyi bitirdiğinde ilk işi kalıphanede kesme kalıbı yapmak olmuş. Kendi kararlarını alan ve şirketinin rotasını belirleyen bir iş kadını olan Biçer, “Bu çok anlamlı bir ödül. Böyle bir lider olarak görünmek çok önemli benim. 20 yaşından bu yana cinsiyet eşitliği doğrultusunda kadınları güçlendirmek için çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

PARAYI YÖNETEN KADIN ÖDÜLÜ: BETÜL SARIKARA / SOCAR DOĞALGAZ İŞBİRİMİ CFO’SU

● Socar’ın Haziran 2019’da Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom’u satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından Doğal Gaz İş Birimi çatısı altında toplanan şirketlerde devam eden entegrasyon süreci Şubat 2021 itibarıyla tamamlandı. Bu süreçte finans cephesinde başarılı performans gösteren isimlerden biri olarak öne çıkan Sarıkaya, “20 senedir iş hayatındayım. Finans fonksiyonlarındaki kadın sayısı ilk başladığım dönemden çok fazla. Gelecek 10 yılda çok güçlü kadın CFO’ların gelmekte olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

EZBER BOZAN KADIN ÖDÜLÜ: ZEYCAN RACHELLE YILDIRIM / GARİP VE ZEYCAN YILDIRIM VAKFI YÖNETİCİ MÜDÜRÜ

● Vakıf olarak Samsunspor’un kadınlara karşı şiddetin son bulması için hayata geçirdiği ‘mor forma’ ile 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" diyor. Bu projeye liderlik eden Zeycan Rachelle Yıldırım, “Kadına karşı şiddete hayır diyen tüm kurumları tebrik ediyorum. Kadına karşı şiddeti durdurmak istiyoruz. Kadın erkek eşitliğini konuşmak zorunda kalmadığımız bir gelecek istiyoruz. Kampanyamızı her şehre yaymayı hedefl iyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

EZBER BOZAN KADIN ÖDÜLÜ: GAMZE ALBAYRAK /TÜPRAŞ SAHA ÇALIŞANI

● Enerji ve rafineri sektörleri tüm dünyada erkek iş gücünün çok yoğun olduğu, kadın istihdamının ise düşük seviyelerde kaldığı sektörler olurken, TÜPRAŞ bu oranları yukarılara çıkarmak ve sektöre eşitlikçi, kapsayıcı bir yapı kazandırmak için çalışıyor. Batman, İzmit, Kırıkkale ve İzmir rafineri sahalarını kadın operatör ve teknisyenlere emanet ediyor. İzmit Rafinerisi’nde saha çalışanı olarak görev alan Gamze Albayrak, “TÜPRAŞ’ta mesleğin cinsiyeti olmadığını düşünüyoruz. Böyle ağır bir iş kolunda sahada kadınların istihdam edilmesi çok yeni bir anlayış, biz ilkleriz. Eşitlik için enerjimiz hiç bitmez” dedi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE KATKI SUNAN ÜNİVERSİTE ÖDÜLÜ: ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

● Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2021 yılında benimsediği ‘Kadın-erkek fırsat eşitliği politikası’ ve fen-mühendislik bilim alanlarında kadın araştırmacıların desteklenmesiyle eşitlikçi üniversite anlayışında başarılı uygulamalarıyla öne çıktı. Üniversite adına ödülü alan Prof. Dr. Ferhan Şengür, “Kadın-erkek fırsat eşitliği politika belgemiz 2021 yılında çıktı. Bu projeye Rektörümüz Tuncay Döğeroğlu önderliğinde gönüllü katılımıyla başladık. ‘Kadın-erkek fırsat eşitliği eylem planı’ üzerinde çalışıyoruz, tamamlamak üzereyiz” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE KATKI SUNAN ÜNİVERSİTE ÖDÜLÜ: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

● Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrenci çalıştayları ve kongreleri aracılığıyla kadın araştırmacılara yönelik iyi uygulamalarıyla ödüle layık görülen Erzurum Teknik Üniversitesi adına ödülü alan Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü’nden Dr. Emel Zorluoğlu, “Öğrencilerimizin kadın eksenindeki konulara eleştirel bir bakış açısı getirmelerini amaçlıyoruz. Merkez olarak öğrenci odaklı etkinlikler yürütmeye odaklandık. Öğrencilerin burada dinleyici değil aktif katılımcı olmaları önemli” şeklinde konuştu.

ANADOLU’DAN YÜKSELEN KADIN ÖDÜLÜ: PINAR TAŞDELEN ENGİN/ ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI

● Okul yıllarında her fırsatta babasının yöneticilik yaptığı fabrikaların laboratuvarlarında gönüllü olarak stajyerlik yapan, önce tekstil mühendisi ardından yönetici olan Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'nin ilk kadın ihracatçı birliği başkanı oldu. Engin, “Hiçbir yönetici ya da girişimci sadece kadın yada erkek olduğu için bulunduğu yere gelmemeli. Cinsiyet iş hayatının rotasında etkili olmamalı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları, kalkınma ve bunun sürdürülebilir olmasının temeli. Bu konuda kadın istihdamında en şanslı sektörlerden biriyiz” dedi.

UMUT VAAT EDEN GENÇ KADIN ÖDÜLÜ: PINAR KOCABIYIK/ YUVAM DERNEĞİ KURUCUSU

● Kendini iklim krizi nedeniyle bir gün başımıza gelebileceklere karşı dünyaya ve kaynaklarına saygılı nesiller yetiştirmeye adamış bir dönüşüm hareketi olan Yuvam Derneği’nin Kurucusu Pınar Kocabıyık, “Bu ödül bana cesaret verdi. İklim krizi konusunda çokça çalışmamız gerekiyor, hep beraber olmalıyız. Burada kadınların etkisi daha güçlü oluyor. Ne kadar bir ve beraber olursak etkimiz daha çok yayılıyor” ifadelerini kullandı.

KADIN DOSTU ŞİRKET ÖDÜLÜ: TAYPA TEKSTİL

● İstihdamının yüzde 65’ini kadınların oluşturduğu Taypa Tekstil, ekonomide kadın gücüne inancını çok net şekilde ortaya koyuyor. Şirket adına ödülü alan Taypa Tekstil Genel Müdürü Burak Karaaslan, “Kadınların ekonomik ve toplumsal başarılarının önünü açması için bu ödüller çok önemli. Taypa olarak 40 yıldır sektördeyiz. 3 kıtada 11 bin istihdamımız var. Sadece Türkiye’de 2 bin kadın çalışanımız var. Kadının istihdama katkısının ne demek olduğunu bilen ve bunu uygulayan şirketlerden biriyiz” diye konuştu.

KADININ EKONOMİK HAYATINA DEĞER KATAN PROJE ÖDÜLÜ: PEPSİCO BİLİM KIZLARI AKADEMİSİ PROJESİ

● PepsiCo Vakfı fonlaması ile hayata geçirilen PepsiCo Bilim Kızları Akademisi Projesi kapsamında 200 kız öğrenciye TEV üzerinden burs verilmesi sağlanırken; bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarında kız öğrencilere, eğitimden, mentorluğa, seminerlerden panellere kadar uzanan birçok başlıkta destek verilecek, Şirkete alınacak stajyerlerin yüzde 30’u Bilim Kızları Akademisi bursiyerleri arasından seçilecek. PepsiCo Türkiye CEO’su Ece Aksel, “Projemizin STEM alanlarında kadınların daha çok yer alması için farkındalık yaratacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

KADININ SOSYAL HAYATINA DEĞER KATAN PROJE ÖDÜLÜ: L'ORÉAL TÜRKİYE ‘STAND-UP SOKAK TACİZİNE KARŞI DUR HAREKETİ’

● Ödül töreninde konuşan L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “Biz kadınlara ‘Çünkü buna değeriz’ diyoruz yıllardır. Bunu yaparken önümüzdeki engelleri kaldırmak önemli. Toplumun yüzde 86’sı tacize şahitlik ettiğinde ne yapacağını bilmiyor. Birlikten kuvvet doğar, hep beraber sorunlarımızı aşarız” diyerek ödül sonrası görüşlerini aktardı.

TEKNOLOJİ İLE KADINLAR İÇİN FARK YARATAN ŞİRKET ÖDÜLÜ: SABANCI DX & WTECH

● Sabancı DX ile Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından hayata geçirilen “Geleceğin Yüzleri” projesi bu ödüle layık görülürken, proje kapsamında 100 kadına siber güvenlik ve analitik alanlarında eğitim imkânı yaratıyor. SabancıDX Pazarlama ve İletişim Müdürü Gökçe Kaya, “Güçlü bir ekosistemin teknolojiler ile yeterli donanıma sahip işgücüyle olabileceğini düşünüyoruz. 100 kadınla ‘Geleceğe dokunuyoruz’ mottosuyla bu projeyi hayata geçirdik. İstiyoruz ki bu 100’ler, binler on binler olsun” dedi. WTech Kurucu Başkanı Zehra Öney de “STEM alanlarında bir cinsiyet eşitsizliği olduğunu gördüm. Teknolojik dönüşümde kadınların nitelikli birer uzman olarak yer almaları için çalışmalar yapıyorum” şeklinde konuştu.

PANDEMİ VE KADIN ÖZEL ÖDÜLÜ: FİLİZ YAVUZ DİREN/ PHİLİP MORRİS TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

● 2020 yılında hayatımıza giren ve etkileri hala devam eden COVID-19 pandemisi en çok kadınları etkilerken, çalışanlarına fırsatlara erişim için eşit koşullar sağlamayı ve emek karşılığında adil bir ücretlendirme politikasını şirket kültürü olarak benimseyen Philip Morris Türkiye, bu özel ödüle layık görüldü. Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, “Tüm çalışanlarımızla beraber emeğin adil değerlendirildiği, kadının hayatın her alanında eşit temsil edildiği bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: AYŞE GÜÇLÜ ONUR /EGONZEHNDER KIDEMLİ ORTAĞI AYŞE GÜÇLÜ ONUR

● Kariyer kimliğinin kadın veya erkek olmadığını, insan olduğunu söyleyen Ayşe Güçlü Onur, kadınların iş dünyasında temsilini artırmak için gerek özel sektörde gerekse farklı sivil toplum organizasyonlarında çok etkili çalışmalara imza atmış bir isim. Ödülle ilgili konuşan Onur, “Liderlerin geliştirilmesi konusunda uzun yıllardır çalışıyoruz. Yaşananlar dünyanın ne kadar çok iyi lidere ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Dünyanın daha iyi liderleri olması için katkıda bulunma misyonumuz var. ‘Yeniden Bizde’ uzun vadeli iş hayatının dışında kalmış kadınları iş hayatına dönmesi sağlayan bir kurum. 2014 yılından bu yana kadınların iş hayatına dönmesine vesile oluyoruz” diye konuştu.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: REYHAN AKTAR / TÜRKONFED BAŞKAN YARDIMCISI VE KADIN KOMİSYONU BAŞKANI

● Kadınların her alanda güçlenmesi için ilham veren çalışmalara liderlik eden Reyhan Aktar, “Bu ödülün anlamı çok büyük. DÜNYA, sadece gazete olarak haber alma kaynağı olmadı, kişisel gelişimizde de çok önemli katkısı oldu. Sadece şahsımızı değil dünyayı daha iyi bir dünya haline getirmek isteyen bireyler olarak örgütsel olarak çalışmanın ne kadar anlamlı olduğunu biliyoruz” dedi.

KADIN DOSTU STK ÖDÜLÜ: AYŞEM SARGIN / ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ (YASED) BAŞKANI

● Türkiye’deki yabancı sermayeli birçok şirketin yönetimi Türk kadın liderlere emanet. Bu nedenle ödüle yabancı sermayeye ‘Türk kadınının gücünü’ ispat eden YASED’e verilirken, törende konuşan YASED Başkanı Ayşem Sargın, “Senelerdir iş dünyasının içinde yer alan bir kadın olarak bu ödül çok anlam taşıyor benim için. Kadınların karar alıcı pozisyona gelmesi sadece Türkiye’de değil, küreselde bir sorun. Çeşitlilik ve kapsayıcılık konularının öne çıkması gerekiyor. Benzer yaklaşımların Türkiye’de öne çıkması için çalışmalar yapıyoruz. Kadınlara torpil istemiyoruz, her alanda eşit fırsat istiyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.