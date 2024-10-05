Ezgi Apartmanı Davası: Depremde 35 kişinin ölümüne neden olan binada yargılama devam ediyor

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucu 35 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili iki tutuklu ve üç firari sanığın yargılaması devam ediyor. Duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Tekin, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza şartıyla tahliye edildi.

İnşaat mühendisi Şeref Alpago, bilirkişi sıfatıyla verdiği ifadede, apartmanda güçlendirme çalışmaları sırasında yapılan mühendislik hatalarına dikkat çekti. Alpago, binada güçlendirme çalışmalarının hesapsız ve projesiz yapıldığını belirterek, "Diğer binalar neden yıkılmadı? Zemin ve yapım dönemi aynı, kullanılan malzemeler aynı, bu binanın çöküşü güçlendirme hatasından kaynaklanıyor" dedi.

Müşteki avukatları, bilirkişi raporlarının çelişkili olduğunu öne sürerek dosyanın tekrar bilirkişiye gönderilmesini talep etti. Ayrıca firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması taleplerini yinelediler. Mahkeme heyeti, bu talepleri reddetti ve duruşmayı 13 Aralık 2024'e erteledi.

İddianameden

Davanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamesinde, merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 35 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Yakup A. ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.