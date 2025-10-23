Ezine açıklarında 200 yıllık gemi çapası bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bir balıkçının ağına, 150-200 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 tonluk çapa takıldı.

Balıkçı Hasan Norcu, "Körfez" adlı gırgır teknesiyle Geyikli beldesindeki Odunluk İskelesi'nden denize açıldı.

Bozcaada-Gökçeada açıklarında denize ağını bırakan Norcu, bir süre sonra dipte ağır bir cismin olduğunu fark etti.

Yaklaşık 80 metre derinlikteki bu cismin çapa olduğunu anlayan Norcu, daha sonra Odunluk İskelesi'ne geri döndü.

Vinç yardımıyla iskeleye çıkarılan 3 ton ağırlığındaki çapa, Geyikli Belediyesi'nce buradan alınarak sergilenmek üzere beldedeki Bayraklı kavşağına götürüldü.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, ağlara takılan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki çapanın 150-200 yıllık olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Oruçoğlu, büyük bir gemiye ait olduğunu düşündükleri bu çapanın yıllardır denizde kaldığını, şimdiki yerinin beldenin döner kavşağı olduğunu ifade etti.