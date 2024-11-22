F-16 tedarik talebimizi sözleşme ile sonuçlandırdık

Nagihan KALSIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Ba­kanlığı’nın 2025 yılı bütçesi üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yap­tığı konuşmada Türkiye’nin uluslararası arenadaki duru­şu ve dış politika önceliklerine dair önemli açıklamalarda bu­lundu.

Fidan, Türkiye’nin çok boyutlu zorluklarla karşı kar­şıya olduğu bir coğrafyada bu­lunduğunu belirterek, “Bölge­mizdeki son gelişmeler, ulus­lararası sistemde yaşanan ciddi kırılmaların ve artan re­kabetin etkilerini açıkça gös­termektedir. Donmuş ve aktif çatışmalardan düzensiz göçe, yabancı düşmanlığından ik­lim krizine kadar geniş bir yel­pazede sınamalarla karşı kar­şıyayız” dedi.

Bakan Fidan, Rusya-Ukray­na savaşı, Suriye ve Irak’ta­ki terör faaliyetleri ile İsra­il›in İran›ı da içeren bölgesel gerilimleri artırma girişimle­rinin, Türkiye’nin yakın coğ­rafyasında istikrarsızlık ya­rattığını ifade etti. “Kritik mi­nareller ve hammaddelere sahip ülkeler, farklı güçlerin rekabet alanına dönüşmek­tedir” diyen Fidan, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini vurgula­yarak “PKK’nın Irak tarafın­dan yasaklı örgüt ilan edil­mesi önemli bir adım.

Ancak, PKK’nın topraklardan tama­men tasfiye edilmesi yönün­deki beklentimiz bakidir” de­di. Fidan, Türkiye’nin Orta Koridor projesi ile doğu-batı ekseninde güvenilir bir ula­şım ve enerji rotası oluşturma çabalarının sürdüğünü belirt­ti. Enerji arz güvenliğine yö­nelik çalışmalar kapsamın­da yerli kaynakların verimli kullanımı, yenilenebilir ener­jiye yönelim ve nükleer ener­ji projelerinin devam ettiğini söyledi.

ABD ile ilişkiler ve F-16 tedariki

ABD ile ilişkilerde terörle mücadele, ekonomik iş bir­liği ve savunma alanında­ki stratejik mekanizmala­rın güçlendirildiğini belirten Fidan, F-16 tedarik talebi­nin sözleşmeye bağlandığı­nı açıkladı. Yeni ABD yöne­timiyle yapıcı bir diyalog he­deflendiğini de ekledi.

Türkiye’nin AB üyeliği he­definin sürdüğünü vurgu­layan Fidan, beş yıl aradan sonra düzenlenen Gymnich Dışişleri Bakanları Toplantı­sı’nın ilişkilerde yeni bir at­mosfer yarattığını belirtti. Ancak kısa vadeli politikala­rın AB tarafında ağır bastığı­nı da ifade etti.

2025 yılı bütçesi

Fidan, 2025 yılı için Dışiş­leri Bakanlığına 39 milyar TL ödenek tahsis edilmesi­nin öngörüldüğünü açıkladı. Bunun yanı sıra AB Başkan­lığı ve Türk Akreditasyon Ku­rumu için toplam 7,2 milyar TL’nin bütçeye dahil edildiği­ni bildirdi.