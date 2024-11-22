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F-16 tedarik talebimizi sözleşme ile sonuçlandırdık

Dışişleri Bakanı Fidan, yaptığı sunumda Türkiye’nin dış politika hedeflerini, jeopolitik zorlukları ve uluslararası alanda yaşanan kırılmalara karşı atılacak adımları vurguladı. 20 Ocak’ta yönetime geçecek yeni ABD yönetimiyle ilişkilerinde yapıcı diyalog hedeflendiğini söyleyen Fidan, F-16 tedarik sürecine ilişkin ise talebin sözleşmeye bağlandığını duyurdu.

Dünya Gazetesi
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Nagihan KALSIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Ba­kanlığı’nın 2025 yılı bütçesi üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yap­tığı konuşmada Türkiye’nin uluslararası arenadaki duru­şu ve dış politika önceliklerine dair önemli açıklamalarda bu­lundu.

Fidan, Türkiye’nin çok boyutlu zorluklarla karşı kar­şıya olduğu bir coğrafyada bu­lunduğunu belirterek, “Bölge­mizdeki son gelişmeler, ulus­lararası sistemde yaşanan ciddi kırılmaların ve artan re­kabetin etkilerini açıkça gös­termektedir. Donmuş ve aktif çatışmalardan düzensiz göçe, yabancı düşmanlığından ik­lim krizine kadar geniş bir yel­pazede sınamalarla karşı kar­şıyayız” dedi.

Bakan Fidan, Rusya-Ukray­na savaşı, Suriye ve Irak’ta­ki terör faaliyetleri ile İsra­il›in İran›ı da içeren bölgesel gerilimleri artırma girişimle­rinin, Türkiye’nin yakın coğ­rafyasında istikrarsızlık ya­rattığını ifade etti. “Kritik mi­nareller ve hammaddelere sahip ülkeler, farklı güçlerin rekabet alanına dönüşmek­tedir” diyen Fidan, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini vurgula­yarak “PKK’nın Irak tarafın­dan yasaklı örgüt ilan edil­mesi önemli bir adım.

Ancak, PKK’nın topraklardan tama­men tasfiye edilmesi yönün­deki beklentimiz bakidir” de­di. Fidan, Türkiye’nin Orta Koridor projesi ile doğu-batı ekseninde güvenilir bir ula­şım ve enerji rotası oluşturma çabalarının sürdüğünü belirt­ti. Enerji arz güvenliğine yö­nelik çalışmalar kapsamın­da yerli kaynakların verimli kullanımı, yenilenebilir ener­jiye yönelim ve nükleer ener­ji projelerinin devam ettiğini söyledi.

ABD ile ilişkiler ve F-16 tedariki

ABD ile ilişkilerde terörle mücadele, ekonomik iş bir­liği ve savunma alanında­ki stratejik mekanizmala­rın güçlendirildiğini belirten Fidan, F-16 tedarik talebi­nin sözleşmeye bağlandığı­nı açıkladı. Yeni ABD yöne­timiyle yapıcı bir diyalog he­deflendiğini de ekledi.

Türkiye’nin AB üyeliği he­definin sürdüğünü vurgu­layan Fidan, beş yıl aradan sonra düzenlenen Gymnich Dışişleri Bakanları Toplantı­sı’nın ilişkilerde yeni bir at­mosfer yarattığını belirtti. Ancak kısa vadeli politikala­rın AB tarafında ağır bastığı­nı da ifade etti.

2025 yılı bütçesi

Fidan, 2025 yılı için Dışiş­leri Bakanlığına 39 milyar TL ödenek tahsis edilmesi­nin öngörüldüğünü açıkladı. Bunun yanı sıra AB Başkan­lığı ve Türk Akreditasyon Ku­rumu için toplam 7,2 milyar TL’nin bütçeye dahil edildiği­ni bildirdi.