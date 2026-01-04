F-35 Açıklaması: Türkiye’ye satılacak uçaklarda İsrail imzası olmayacak

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, Türkiye’nin satın almayı planladığı F-35 savaş uçaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan Haskel, F-35’lerde kullanılan ileri teknolojinin büyük bir kısmının İsrail kaynaklı olduğunu vurguladı. Haskel, “Bu teknoloji, Türkiye’nin alacağı F-35’lerde yer almayacak” ifadelerini kullandı.

İsrail açısından stratejik öneme sahip

Haskel, İsrail’in ABD ile Türkiye arasında F-35’ler konusunda yapılabilecek olası bir anlaşmaya karşı olduğunu ifade etti.

Açıklamasında ayrıca Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasındaki üçlü iş birliğine değinen Haskel, bu iş birliğinin İsrail açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Haskel, İsrail ile GKRY arasındaki elektrik bağlantısının ilk aşamasının hayata geçirilmesine karar verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yunanistan ve GKRY arasındaki süreçlerin tamamen netleşmesini beklemiyoruz. İsrail olarak kendi sorumluluğumuzu üstleniyor ve anlaşmanın uygulanması için hazırlık yapıyoruz.”