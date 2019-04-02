F-35 ekipmanlarının Türkiye'ye teslimi durduruldu

02 Nisan 2019

Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına karşı çıkan ABD, F-35 savaş uçağında kullanılan ekipmanların Türkiye'ye tedariğini durdurarak şu ana kadarki ilk somut adımını attı.

Konu hakkında bilgi sahibi ancak adının açıklanmasını istemeyen iki kaynak, ABD'li yetkililerin Türk mevkidaşlarına F-35 uçaklarının kullanılması için gereken ekipmanı artık teslim alamayacakları bilgisini verdiğini belirtti. Pentagon da ekipmanın teslimatının durdurulduğu bilgisini doğruladı.

Pentagon sözcüsü Hava Yarbay Mike Andrews yazılı açıklamasında, "Türkiye S-400'ü teslim almaktan vazgeçene kadar F-35'lerin operasyonel kapasiteye ulaşmasını sağlayacak teslimat ve faaliyetler askıya alındı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer Türkiye'nin S-400 füzelerini satın almak için anlaşma yaptığını ve bundan vazgeçmeyeceğini belirterek, şu anda füzelerin Türkiye'ye teslim tarihinin görüşüldüğünü belirtmişlerdi. ABD'li yetkililer ise Türkiye'nin hem S-400'e hem de F-35'lere aynı anda sahip olamayacağını söylüyor.

F-35 savaş uçağı projesinin ana ortakları arasında bulunan Türkiye'deki bazı savunma sanayi şirketleri uçağın parçalarını üretiyorlar. Reuters geçen hafta Washington'un Türkiye'yi F-35 tedarik zincirinden çıkarmanın yollarını incelediğini belirtmişti. Türkiye F-35'in gövde, iniş takımı ve kokpit gösterge parçalarını üretiyor. F-35'in karmaşık küresel üretim ve tedarik zinciri planları hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Türkiye'nin projede vazgeçilemez bir rolü olmadığını belirtmişlerdi.

Bu arada ABD'nin kararının, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO zirvesi için bu hafta Washington'a yapacağı ziyarette ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Reuters