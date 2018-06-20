'F-35'in ilk teslimi yarın yapılacak'
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, F-35'lerin ilk teslimatının yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta yaptığı açıklamada, "F-35 projesi kapsamında Türkiye için üretilen uçaklarla ilgili gerekli bağlantılar yapılmıştır. Yarın F-35'in ilk teslimi yapılacaktır." diye konuştu.
Bozdağ, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını Türkiye'ye şart koşmasının bir tehdit olduğunu söyledi.
Bekir Bozdağ, "ABD'nin, İsrail'e karşı ön yargıyı gerekçe göstermesi, gerçek bir ön yargıya sahip olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA