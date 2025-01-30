F-35'lerde güvenlik alarmı! 2018'den bu yana 10’dan fazla kaza

F-35 savaş uçaklarında son yıllarda peş peşe kazalar yaşandı. En son ABD'nin Alaska eyaletindeki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nde düşen F-35 uçağı, elektronik algılama sistemlerinin devre dışı kalmasıyla pilotun müdahale edemediği bir kazaya sahne oldu.

ABD Operasyonel Test ve Değerlendirme Müdürlüğü’nün 2024 sonunda yayımladığı raporda, F-35'in güvenilirlik ve bakım standartlarının hâlâ yeterli seviyeye ulaşmadığı vurgulandı. Raporda, 2018'de 1,1 trilyon dolar olarak hesaplanan F-35 filosunun ikame maliyetinin 2023’te 1,58 trilyon dolara yükseldiği kaydedildi.

Havacılık Güvenliği Ağı (ASN) verilerine göre 2018’den bu yana yaşanan F-35 kazalarından bazıları şöyle:

* 2018: ABD ordusuna ait F-35B, Güney Carolina kıyılarında düştü. Motor yakıt tüpü patladı, pilot kurtuldu.

* 2019: Japonya Hava Kuvvetleri’ne ait F-35A, Pasifik Okyanusu'na düştü. Pilotun cesedi aylar sonra bulundu.

* 2020: Florida’daki Eglin Hava Üssü'ne zorunlu iniş yapan F-35 devrildi. Aynı yıl, yakıt ikmali sırasında başka bir F-35 kaza yaptı.

* 2021: İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait F-35B, HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden kalkarken Akdeniz’e düştü.

* 2022: Güney Kore’ye ait F-35A, iniş takımı arızası nedeniyle hasar aldı. Aynı yıl, USS Carl Vinson uçak gemisine iniş yapan F-35, denize düştü.

* 2023: ABD Deniz Piyadelerine ait F-35, South Carolina’da düştü.

* 2024: New Mexico’daki Sunport Havalimanı yakınlarında F-35 kalkıştan kısa süre sonra düştü.

* 2025: 29 Ocak’ta Alaska’daki Eielson Üssü’nde bir F-35 daha düştü.

Son yıllarda yaşanan kazalar, Türkiye'nin üretim sürecinden çıkartıldığı F-35 savaş uçaklarının güvenlik açısından tartışmalı hale geldiğini gösteriyor.