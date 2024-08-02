Facebook, Hamas içeriği sonrası Diyanet'in sayfasını kısıtladı

Instagram'ın çatı şirketi Meta, dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'ta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesabına kısıtlama getirdi.

Facebook, Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Hamas lideri İsmail Haniye'nin gıyabi cenaze namazının kıldırıldığına ilişkin paylaşımı da yayından kaldırdı.

Facebook, Diyanet'in hesabına 1 Eylül'e kadar reklam oluşturma kısıtlaması getirirken, bu tarihe kadar canlı yayın yapılamayacak, ayrıca arama da başlatılamayacak.

Facebook'un hamlesi, Instagram'ın Türkiye tarafından erişim engeli konmasının ardından geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, bugün sabah itibariyle 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirmişti.