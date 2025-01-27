Fahiş fiyat uygulayan yangın tüpü satıcılarını şikâyet edin çağrısı

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından yangın söndürme tüpleri ve iş güvenliği malzemelerine talep arttı. Ardından bu ürünlerde fiyatların yükseldiği gözlemlendi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yangın söndürme malzemeleri satan işletmelere yönelik denetimler artılırken; ürünleri yüksek fiyattan satan işletmelere cezai işlemler uygulanmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Aziz Koçal da tüketicilerin söz konusu ürünlerde fahiş fiyat artışıyla karşılaşmaları durumunda, şikâyetlerin Ticaret Bakanlığına ve ALO 175 Tüketici Hattı'na yapılması gerektiğini söyledi.

"Toplum vicdanına aykırı"

Yapılan fiyat artışının fırsatçılık olduğunun altını çizen Aziz Koçal, "Toplumun güvenliğini ve hayatını doğrudan ilgilendiren ürün ve hizmetlerde yapılan bu tür fiyat manipülasyonları, hem tüketici haklarına hem de toplumsal vicdana aykırıdır." ifadelerini kullandı.

"Caydırıcı cezalar uygulanmalı"

Koçal, haksız fiyat artışı yapan firmalara caydırıcı cezalar uygulanma gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu firmalar mutlaka Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayet edilmeli, şikayetler Ticaret Bakanlığına ve ALO 175 Tüketici Hattı'na yapılmalıdır. Bu tür fiyat artışlarının önlenmesi için ilgili bakanlıkların denetim çalışmalarına yerel yönetim ekipleri de dahil edilmeli, yerelde daha hızlı ve etkin müdahale mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Haksız fiyat artışıyla fırsatçılık yapan firmalara caydırıcı cezalar uygulanmalı, bu kişilere ve işletmelere gerekirse ticaretten mene kadar yaptırım uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir."

Aziz Koçal, bu konuda ticaret ve esnaf odalarının da üyelerini takip etmesi gerektiğini kaydetti.