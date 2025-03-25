Fahrettin Altun'dan gösterilere tepki! 'Çok sayıda dezenformasyon girişimine tanıklık ettik'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da 21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli'nde açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına tepki olarak düzenlenen gösterilere tepki gösteren Altun, çok sayıda dezenformasyon girişimine tanıklık edildiğini açıkladı.

Fahrettin Altun açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

• Hukuku akamete uğratmak için şiddete zemin hazırlamak sorumsuzluktur. Algı oyunlarına müsaade edemeyiz. Bütün bu süreçlerde dijital mecraları, sosyal medyayı bir taaruz alanı, kaos üretim merkezi, toplumsal huzursuzluk yaratma aracı olarak gören bir zihniyetle karşı karşıyayız.

• Kışkırtıcı çağrılarla sokakları manipüle etmek, şiddeti ve kanun tanımazlığı teşvik etmek kabul edilemez. Bu tür çağrılar adil yargı süreçlerine açıkça müdahale çabasıdır. Çeşitli algı oyunlarıyla, çarpıtılmış söylemlerle, sahte belgelerle ya da manipülatif videolarla birilerinin kendisin adalet karşısında imtiyazlı bir konuma getirmesine de asla müsaade edemeyiz.

• Bu kirli kampanyaların amacı sadece kamuoyunu yanıltmak değil, halkımızı devletine, devletimizin kurumlarına ve adalet sistemine karşı kışkırtmaktır. Açıkça söylüyoruz, halkı yanıltan, devlete güvensizlik aşılamaya çalışan, bilgi kirliliğiyle kargaşa üretmek isteyen her yapıyla, aktörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

• Yabancı basına, uluslararası medyaya bilinçli şekilde servis edilen manipülatif görüntülerle Türkiye sözüm ona, 'istikrarsız, güvensiz ve hukuk dışı bir ülke' gibi lanse edilmeye çalışılıyor.

• Yargı süreçleriyle ilgili hükümetimize sorumluluk isnat etmek bir anlamda yargıyı siyasallaştırmaya çalışanların da kendi çelişkileridir. Yargının siyasallaşmasının bedelini geçmişte ağır bir şekilde ödedik ve bu bedeli ödeyen Türk Milleti ve Türk demokrasisini aynı çıkmaz yola bir kez daha sürüklemek isteyen zihniyetle mücadele etmek bizlerin kuşkusuz en önemli sorumluluklarından biri olacaktır.