Fahrettin Altun'dan Joe Biden'ın sözlerine tepki

15 Ağustos 2020

ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.

Altun, "ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır" dedi.

"Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir" diyen Altuni şunları kaydetti:

"Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir. Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir. Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!"

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalifleri desteklemeleri gerektiğine yönelik sözleri basına yansımıştı.