Faik Öztrak’ın annesi hayatını kaybetti

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak Ankara’da vefat etti. Ayten Öztrak'ın cenazesi 31 Temmuz 2022 Pazar günü öğlen namazının ardından Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Vefat üzerine CHP yöneticileri sosyal medya hesaplarından şu taziye mesajlarını paylaştı:

“CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Değerli Parti Sözcümüz Faik Öztrak’ın sevgili annesi Ayten Öztrak’ın vefatını üzülerek öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: Değerli Parti Sözcümüz Faik Öztrak’ın sevgili annesi Ayten Öztrak’ın vefatını üzülerek öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: Parti sözcümüz Faik Öztrak'ın kıymetli annesi Ayten Öztrak'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: Parti Sözcümüz Faik Öztrak’ın değerli annesi Ayten Öztrak’ı kaybettik. Ayten annemize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.”