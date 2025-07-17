Faladdin ve Binnaz uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Faladdin" ve "Binnaz" adlı mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Taşdelen'in 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Sertaç Taşdelen’in, geliştirdiği uygulamalar üzerinden yürüttüğü faaliyetlerle suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına aktardığı öne sürülmüştü.

Yürütülen soruşturma kapsamında Taşdelen'e ait mal varlıklarına el konulmuştu.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sertaç Taşdelen’in kurucusu olduğu Faladdin ve Binnaz uygulamalarına yönelik adli işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve bilirkişi raporları doğrultusunda şüpheli Sertaç Taşdelen’in söz konusu faaliyetler aracılığıyla suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına aktardığı iddia edilmişti.

Sertaç Taşdelen’e ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, taşıtları ve Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık paylarına el konulduğu duyurulmuştu. Taşdelen, dün soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Taşdelen bugün, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.