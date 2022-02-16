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Falyalı cinayetinde 2 kişi için ek gözaltı

KKTC’deki silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı ile ilgili yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan şüphelilerden 2’si hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi istendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
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Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, 8 Şubat’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde evine giderken şoförü ile birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 3’ü 9 Şubat’ta, diğer 3’ü de 12 Şubat günü olmak üzere 6 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Söylemez ile Mehmet Faysal Söylemez’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

İfade işlemi süren zanlılardan Mehmet Faysal Söylemez ve bir şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

 

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