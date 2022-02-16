Falyalı cinayetinde 2 kişinin tutukluluk süreleri uzatıldı

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, 8 Şubat’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde evine giderken şoförü ile birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Falyalı cinayeti zanlıları V.S. ve M.Ç, yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların tutukluluk süreleri, çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesi'nde 8'er gün uzatıldı.

Mahkemeye bilgi veren Polis Müfettişi, olayda kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetler ve kamera kayıtlarıyla ilgili tahkikatın devam ettiğini kaydetti.

Müfettiş, olayda kullanılan silahlarla bulunan bir tabancanın, Ankara'da bir yaralama olayında da kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.

Olayla ilgili 300'den fazla görüşme yaptıkları, 100 civarında ifade alındığı ve zanlıların kaçtığı bölgelerden de 80 kamera kaydı toplandığı bilgisini paylaşan Müfettiş, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Müfettiş, kent güvenlik sistemindeki incelemelerin sürdüğünü ve 2 aracın daha olayda kullanıldığını, bu araçlar ile 2 şahsın daha arandığını belirtti.

Olayla ilgili Türkiye'deki gözaltı sayısının 6 olduğunu ve ciddi bir soruşturma yürütüldüğünü söyleyen Müfettiş, şahısların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara'ya gönderildiğini, ayrıca Türkiye'de yakalanan şüphelinin olay yerinden kaçarken attığı eşyaların tahkikatının sürdüğünü söyledi.

Müfettiş, cinayetle ilgili 60-70 kişiden daha ifade alınacağını, emareler ve diğer şahısların arandığını açıkladı.

Savcılık da meseleye ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, incelemelerin devam ettiğini, kıyafetlerin Ankara’ya gönderileceğini aktararak, zanlıların 8 gün daha tutkulu kalmasını talep etti.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Falyalı'nın yakın korumaları T.G. ve H.I. da mahkemeye çıkarılırken, bu iki ismin tutukluluk süreleri birer gün uzatıldı.

Zanlıların kanunsuz ateşli silah taşıma ve meskun mahalde ateş açma suçundan tutuklandığı, tahkikatın sürdüğünü belirtildi.

Girne Kaza Mahkemesi çevresinde geniş güvenlik önleminin alındığı da görüldü.



