Farasis şirketi hangi ülkede kuruldu?

20 Ekim 2020

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Li-Ion batarya üretimi konusunda iş ortağı olarak dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden Farasis'i seçti. TOGG ile Farasis batarya modülünün üretimi konusundaki anlaşmanın yanında Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini ortak bir girişim şirketi çatısı altında sunacak.

Farasis Energy (Ganzhou) Ltd.'nin selefi olan Farasis Energy Inc., 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Enerji yoğunluğu ile öncü olan Li-ion pillerle Çin ve Avrupa'da yayıldı. Farklı pazarlarda geniş bir pil çözümleri portföyü sundu ve küresel müşteriler oluşturdu.

Şirket, 3 küresel Ar-Ge merkezi ve 4 binden fazla çalışanıyla şu anda BEV (pilli elektrikli araç) pazarı için en büyük kesecik (pouch) tipi hücre üreticilerinden ve batarya geliştirme, üretim ve kullanım ömrünün sonuna kadar tek elden enerji depolama çözümü sunabilmekte olan Farasis Avrupa'da yüzde 100 CO2 nötr fabrika kuran ilk pil hücresi üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Farasis’in kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği önemli adımlar şöyle sıralandı:

"2002'de dünyada en çok kullanılan batarya kimyası olan NMC’yi geliştirmek üzere Dr. Yu Wang ve Dr. Keith Kepler tarafından kuruldu. 2009'da en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de Farasis Enerji kuruldu. 2010-2015'te ABD ve Avrupa'ya elektrikli motosikletler, yardımcı güç üniteleri, forkliftler ve özel araçlar sunuldu. 2015'te Çin’in önde gelen OEM’lerinden BAIC ile çalışmaya başladı.

2018-2019'da elektrikli araçlar konusunda öncü Çinli otomotiv üreticilerinden ve Daimler (Mercedes-Benz) ile bir dizi elektrikli araç bataryası çözümleri üzerine programlar başlattı. 2020'de ilk halka arz (IPO) kapsamında 5 milyar doların üzerinde bir şirket değerlemesine ulaştı ve Daimler, yüzde 3’lük katılımla Farasis’in stratejik ortağı oldu."