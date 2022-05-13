Fark Yaratanlar umut dağıtıyor

Sabancı Vakfı’nın 2009’dan bu yana Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin gönüllü olarak yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programının 13. sezon isimleri belli oldu. Yeni sezon tanıtım etkinliği, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın katılımıyla Sakıp Sabancı Müzesi-The Seed’de gerçekleştirildi. “Yarına İnananlar Bugün Fark Yaratırlar” mottosuyla gerçekleşen etkinlikte yeni sezonun dört Fark Yaratanı, toplumsal sorunları çözmek üzere geliştirdikleri çalışmaları ve hikayelerini anlattı. Fark Yaratanların hikayesi sayesinde geleceğe inançla baktıklarını ifade eden Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Fark Yaratanlar Programı ile hedefimiz, toplumsal sorunlara duyarlı aktif vatandaşları görünür kılmak ve toplumdaki diğer bireylere de ilham vermek oldu. Programın 13. sezonu için çıktığımız yolda bu hedefimize ulaştığımızı görmek bize çok büyük mutluluk veriyor. Fark Yaratanların hikayelerini izlediğimde bu ülkenin her bireyinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyor ve geleceğe daha büyük bir inanç ve umutla bakıyoruz. Bu örneklerin daha da artmasını umuyorum” diye konuştu.

Yıllar içinde Fark Yaratan hikayeleri izledikçe “Şikayet etme, harekete geç, sen de fark yaratabilirsin” motivasyonuna yakından şahitlik ettiğini vurgulayan Sabancı, şöyle devam etti: “Bu motivasyon hepimizi aynı amaç uğruna çalışmaya teşvik ediyor. Bu yıl, birbirinden kıymetli dört Fark Yaratanımız var. Özveri ve cesaretlerinden dolayı Fark Yaratanlarımızı tebrik ediyorum.”

Diyarbakır damga vurdu!

Bu yılın dört Fark Yaratan hikayesinden ikisi Diyarbakır’dan geldi. İşte Fark Yaratanlar’ın kısa öyküleri…

Dilek Demir – Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı olan Demir, erken yaşta zorla evlendirildikten sonra kendini, başka çocukların aynı olayı yaşamaması için çalışmaya adamış bir isim. Diyarbakır merkezdeki tek kadın muhtar olan Demir, bugüne kadar 40 kız çocuğunun erken yaşta zorla evlendirilmesini önledi.

Erdinç Erdem Bakkal – Şırnak’ta Bilim Yeniden Doğuyor adında çalışma başlatan Bakkal, 2019’da Şırnak’ın Uludere ilçesine Fen Bilimleri Öğretmeni olarak atandı. Göreve geldiği günden bu yana, 15 okulda 3 bine yakın çocuğa bilimi anlatıyor.

Ferda Salık – Diyarbakır Kültür Elçileri projesinin sahibi olan Salık, 10 yıl önce tarih öğretmeni olarak atandığı Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kız öğrencileri, yaşadıkları bölgenin tarih ve kültür elçilerine dönüştürdü. Proje, bugüne kadar 850 Kültür Elçisi’nin yetişmesini ve on bine yakın kişinin Diyarbakır’ın kültürel mirası ile tanışmasını sağladı. Yurtdışından ödüller aldı.

Seda Fırın – Çocukluğundan beri kekeme olan Seda Fırın, kekemelerin görünür olmasını sağlamak amacıyla Kekele TV’yi kurdu. Kekele TV; kekemelerle birlikte, kekemeler için yayınlar yapıyor ve bir dayanışma ortamı kuruyor. Fırın, kekemeliğin bir engel olarak tanınmamasından dolayı sahipsiz kaldığını savunuyor.