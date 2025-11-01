Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer neden öldü?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevindeki odasında ölü bulundu.

Faruk Fatih Özer, kamuoyunda en çok Thodex kripto para borsasının kurucusu olarak tanındı. Türkiye’nin en büyük kripto para dolandırıcılığı davalarından birinin merkezinde yer alan isim olarak gündeme geldi.

2017 yılında Thodex adını verdiği kripto para borsasını kurdu. Türkiye’de kripto yatırımcılarının hızla artmaya başladığı dönemde Thodex kısa sürede popüler hale geldi.

Platform, özellikle yeni kullanıcılarına ücretsiz Dogecoin kampanyası gibi promosyonlar sunarak dikkat çekti.

2020–2021 döneminde Thodex’in işlem hacmi milyarlarca lirayı buldu. Ancak kısa süre sonra borsada para çekme işlemleri durduruldu ve platform erişime kapatıldı.

Nisan 2021’de Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki yatırımcı varlıklarıyla Arnavutluk’a kaçtığı açıklandı.

Bu gelişme üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Özer, 2022 yılında Arnavutluk’ta yakalandı ve 2023’te Türkiye’ye iade edildi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık yapmak”, “Mal varlığı değerlerini aklamak” suçlarından 11.196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

Bu karar, Türkiye’de verilen en uzun hapis cezalarından biri olarak kayda geçti.