Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer için kaçtı iddiası

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Kurucusu ve sahibi olduğu Thodex'te son günlerde yaşanan sıkıntılar ve ardından siteye erişilememesi sonrasında Faruk Fatih Özer'in kaçtığı iddia edildi. Thodex'in tanıtımı için ünlü isimlerle reklam anlaşmaları yapan ve çekiliş düzenleyen Faruk Fatih Özer'in hayatı merak ediliyor. İşte Faruk Fatih Özer hakkında merak edilenler...

Faruk Fatih Özer kimdir?

Çalışma hayatına 2007 yılında atılan Faruk Fatih Özer, 2008 yılında kripto para borsasına giriş yaptı. Koineks ile kripto borsasına giren Faruk Fatih Özer, 2017 yılının eylül ayında ise Thodex'i kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcılarının tamamı Thodex'e taşındı.

Kripto borsasının yanı sıra e-ticaret ve yazılım teknoloji alanlarında da çalışan Faruk Fatih Özer'in şirketi Thodex, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Myanmar, İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.