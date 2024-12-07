Fatih Altaylı gözyaşlarına hakim olamadı, Ekrem İmamoğlu destek verdi: Vazgeçmeyiz!

İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) gerçekleşen Teke Tek Bilim söyleşisi, Türkiye’nin artan beyin göçü konusundaki çarpıcı verilerle duygu dolu anlara sahne oldu.

Söyleşide konuşan Chicago Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Ufuk Akçiğit, Türkiye’den yurt dışına en fazla göç edilen alanları açıklarken, durumun vahametini gözler önüne serdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, gençlerin ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı gerçeğiyle bir kez daha yüzleşirken gözyaşlarını hakim olamadı.

Altaylı'nın boğazına düğümlenen sözleri söyleşiye katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun araya girmesiyle duygusal bir ana sahne oldu.

Altaylı'nın gözyaşları ile duraksadığı anda "Vazgeçmeyiz, vazgeçmeyiz" diyen İmamoğlu alkışlara sebep olan bir destek mesajı verdi.