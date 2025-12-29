Fatih Altaylı tahliye mi oldu, serbest mi bırakıldı?
190 gündür cezaevinde bulunan Fatih Altaylı serbest bırakıldı. Altaylı'nın tahliyesi güne damga vururken vatandaşlar olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyor. Yoğun şekilde "Fatih Altaylı tahliye mi oldu, serbest mi bırakıldı" sorusu geliyor.
Gazeteci Fatih Altaylı, 21 Haziran 2025'te "cumhurbaşkanına tehdit" suçu kapsamında gözaltına alındıktan sonra 22 Haziran'da tutuklandı. Altaylı bugün tahliye olurken sıkça "Fatih Altaylı tahliye mi oldu, serbest mi bırakıldı" sorusu yöneltiliyor.
Fatih Altaylı tahliye oldu
Gazeteci Fatih Altaylı, “cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Altaylı için tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.
Altaylı’nın avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itirazlar daha önce reddedilmişti. Ancak dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, bugün itibarıyla Fatih Altaylı’nın tahliyesine karar verdi.