Fatih Altaylı’nın Ali Koç’la ‘ortaklık’ iddiasına Aziz Yıldırım’dan jet yanıt

Fenerbahçe'de, sular durulmuyor. Son günlerde kulüp içindeki siyasi gerginlikler gündemdeki yerini korurken; başkanlık seçimleri için de harekete geçildi.

Sarı lacivertli kulüpte seçim için imza toplama süreci başladı.

Gelişmelerin ardından gözler aday olup olmayacağı merak edilen eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrilirken, gazeteci Fatih Altaylı'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım ortak oldu iddiası

Altaylı, kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında, Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç’un iş ortaklığına gittiğini, bu nedenle de Yıldırım’ın aday olmayacağını öne sürdü.

Altaylı yazısında, savunma sanayiinde faaliyet gösteren bir dostunun iddialarını aktardı. Bu iddialara göre, Yıldırım’a ait ve son dönemde büyüme ivmesi yakalayan savunma sanayii şirketi Dearsan, Koç Grubu ile iş birliği yapıyor.

'Aziz Yıldırım başkanlık yarışına girmeyecek'

Altaylı'nın aktardığına göre, üretim sürecinde Koç Grubu’nun savunma sanayii şirketleriyle ortaklık kuruldu ve gemilerin üretiminde Koç Grubu da yer alacak. Yıldırım’a ait şirket, Türk donanması başta olmak üzere Afrika ve Orta Doğu ülkelerine askeri gemi ve hücumbot üretimi gerçekleştiriyor.

Altaylı arkadaşının kendisine, “Bütün sektör bu ortaklığı biliyor” dediğini aktarırken, iddia Fenerbahçe camiasında da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Aziz Yıldırım'dan jet yanıt

Bu iddiaların üzerinden çok geçmeden Aziz Yıldırım'dan bir cevap geldi. Yıldırım, Koç Grubu ile anlaşma yaptığı iddalarını yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Fatih Altaylı, halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor. Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma’dan, “Sualtı Telefonları” satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor.

Yazınızda bahsettiğiniz o yalan söyleyen dostunuza lütfen söyleyin, bilmediği, emin olmadığı konularda bu tip yorumlar yapmasın; sizi de yanıltmasın. Siz de emin olmadığınız şeyleri satırlarınıza yansıtmayın. Yüreğiniz var ise, o dostunuzun ismini vererek yazınızı yazın ve biz de kendisiyle tanışma ve görüşme şansına erişelim.

Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe camiası ile ilgili görüş ve düşüncelerimi gerektiğinde her zaman açıklarım."