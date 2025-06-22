Fatih Altaylı'nın emniyet ifadesi: Aklımdan dahi geçmedi

“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, sorguda suçlamaları reddederek, “Tarihi bilgi verdim, tehdit kastım yoktu” ifadesini kullandı.

Altaylı, "Sayın Cumhurbaşkanını şahsen tanırım. Konuşmamda yer alan ifadelerin tehdit olarak algılanabileceği aklımdan dahi geçmedi" dedi. Yayınlarının tarihi bilgiler ışığında yapıldığını vurgulayan Altaylı, sözlerinin "bilinçli bir çarpıtma ile tehdit gibi algılatıldığını" iddia etti.

Altaylı, Başsavcılığın TCK 310/2 maddesi (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) kapsamında sevk yönlendirmesine de itiraz ederek, "Bu maddenin uygulanabilmesi için fiili bir saldırı gerekir. Herhangi bir tehdit kastım olmadığı için bu hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.