Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı kapatıldı mı?
YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı'nın söz konusu kanalına erişim engeli getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirilmesi talep edildi. Talebi değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, kanala erişim engeli getirilmesine ve içeriklerin yayından kaldırılmasına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında 21 Haziran'da gözaltına alınan Altaylı, aynı suçtan tutuklanmıştı.
Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenmişti. Fatih Altaylı'nın yargılanmasına 3 Ekim'de başlanacak.