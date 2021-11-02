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Fatih Erbakan, COVID-19 karantinasına alındı

Aşı karşıtı açıklamaları dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ailesinde COVID-19 vakası ortaya çıkması nedeniyle, karantinaya alındı. Erbakan, mRNA aşısı olanlar için, "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz." demişti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Yeniden Refah Partisi Özel Kalem Müdürlüğü, Fatih Erbakan'ın durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, ailesinde tespit edilen Covid-19 tanısı sebebiyle bir müddet istirahate çekilmiştir. Kendisinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur" ifadelerine yer verildi.

Fatih Erbakan karantina nedeniyle toplantılarını iptal etti. Erbakan, partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.

Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Erbakan, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum" demişti. Erbakan, mRNA aşısı olanlar içinse "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadeleriyle uzun süre sosyal medyanın gündeminde kalmıştı.

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