Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Kent Konseyi'nin "Söz Onda" programında Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın moderatörlüğünde soruları yanıtladı.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin görüşlerini paylaşan Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin bu sefer kendi adayını çıkaracağını açıkladı.

"Bir önceki seçimde feragat ettik"

Erbakan "Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var. Bir önceki seçimde biz cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. İnşallah, bu sefer Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal" diyerek partisinin seçim stratejisine dair önemli bir mesaj verdi.