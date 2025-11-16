Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nde genel başkan seçildi
Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi Ankara Arena'da gerçekleştirildi. 81 ilden delegelerin katıldığı kongrede 1083 delege oy kullandı. Kurucu Genel Başkan Fatih Erbakan, kullanılan oyların 1078'ini alarak geçerli oyların tamamıyla yeniden genel başkanlığa seçildi.
Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda 81 ilden gelen delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Beş oy geçersiz sayıldı
Kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde 1083 delege sandığa giderken, oyların 1078'i Genel Başkan Fatih Erbakan'a verildi. Beş oy ise geçersiz sayıldı.
Kurucu Genel Başkan olan Erbakan, geçerli oyların tamamını alarak partisinin başında yeniden göreve seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA