24 Ağustos 2020

Fox Ana Haber'in sunucusu Fatih Portakal istifa etti. Medya Radar'da yer alan habere göre; Fox Tv'nin ekran yüzlerinden Fatih Portakal'ın istifa kararı vermesinin ardından Fox Tv Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Portakal'ı kararından vazgeçirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

İstifa sebebi belli oldu

Fatih Portakal'ın istifa sebebi de belli oldu. Portakal istifasına sebep olarak yorulmasını gösterdi. Doğan Şentürk'e “Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum” dedi.

Fox Tv'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal'ın istifası henüz resmi olarak duyurulmadı. Portakal'ın istifasının hafta içinde kamuoyuna duyurulması beklenirken, Emekli olmak isteyen Portakal'ın ise vedasını sunucusu olduğu Fox Ana Haber'de yapması bekleniyor.

Fatih Portakal'ın istifası sonrasında bir devir kapanırken, bu göreve kimin geleceği merak konusu. Fox Tv yönetiminin bu ani kararın ardından yeni bir isim için harekete geçtiği ve bir isimle anlaşma sağladığı iddia ediliyor.